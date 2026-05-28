Gratta e Vinci da 5 milioni di euro a Milano in via Osoppo 13, quanto incassa davvero chi l'ha venduto

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Vincita milionaria a Milano. Un fortunato giocatore ha guadagnato 5 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci 100X New in una ricevitoria di via Osoppo 13, a fronte di una spesa di 20 euro. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Gratta e vinci da 5milioni, quante possibilità c’erano

Secondo quanto raccontato da Agimeg, il biglietto del concorso 100X New mette in palio proprio una vincita massima di 5 milioni di euro.

Funziona così: ci sono numeri vincenti e moltiplicatori che permettono di aumentare il premio grazie a simboli speciali.

Questi i premi in palio:

5 milioni di euro

1 milione di euro

500 mila euro

100 mila euro

50 mila euro

10 mila euro

5 mila euro

2 mila euro

1000 euro

500 euro

200 euro

100 euro

50 euro

40 euro

20 euro

Per portarsi a casa i 5 milioni di euro bisogna essere più che fortunati: c’è una possibilità su 11 milioni.

Quanto incassa davvero un tabaccaio quando vende un Gratta e Vinci

Ma dopo una vincita milionaria quanto incassa chi ha venduto il biglietto?

Praticamente nulla relativo al tagliando fortunato: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede che il tabaccaio percepisca un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci.

Nel caso del biglietto da 5 milioni di euro, costato 20 euro, il guadagno lordo per il rivenditore è stato quindi di quindi pari a 1,60 euro.

Il compenso del tabaccaio non dipende dall’esito del biglietto.

Questo significa che, anche in presenza di una vincita milionaria, la ricevitoria non riceve alcuna percentuale aggiuntiva sul premio incassato dal giocatore.

L’unico ricavo per il rivenditore resta quello legato alla vendita del tagliando stesso, a meno che il fortunato non decida di regalare qualcosa a chi gli ha dato il biglietto.

Come funziona il sistema degli aggi sulle lotterie istantanee

Il sistema degli aggi premia soprattutto la vendita dei tagliandi di importo più elevato.

Un Gratta e Vinci da 20 euro, ad esempio, garantisce al tabaccaio un guadagno doppio rispetto a uno da 10 euro.

Il guadagno di una tabaccheria non dipende soltanto dalla quantità di biglietti venduti, ma soprattutto dal loro valore nominale.

Gli aggi percepiti dai rivenditori sono esenti da IVA e rappresentano una delle entrate collegate all’attività di ricevitoria, insieme alla vendita di altri prodotti e servizi autorizzati.