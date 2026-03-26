Gratta e Vinci da 500 mila euro, lite tra fidanzati: lei lo porta in banca e fugge, lui vuole la metà

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Non si è ancora risolta la vicenda legata al Gratta e Vinci da 500 mila euro vinto a Carsoli, comune in provincia dell’Aquila, da una coppia di fidanzati. Dopo aver scoperto di aver grattato il biglietto fortunato, lei se ne è andata di casa rifugiandosi a Modena dalla sorella e portando con sé il ticket. Il compagno teme che voglia incassare il denaro senza spartirlo.

Gratta e Vinci da 500 mila euro vinto a Carsoli da due fidanzati: lei se ne è andata da casa

“Dobbiamo dividere”, va ripetendo l’uomo, che non avrebbe mai creduto che la fidanzata facesse perdere le proprie tracce dopo la vincita.

La donna, come ricostruito dal quotidiano Il Messaggero, sarebbe fuggita con il biglietto vincente a Modena, stabilendosi dalla sorella. “Tornerò ad aprile, sono andata via per lavoro”, avrebbe detto al fidanzato che, però, nutre molti dubbi sul fatto che la compagna sia davvero intenzionata a far rientro a casa.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La mossa del fidanzato per bloccare la riscossione del biglietto

Per tutelarsi, l’uomo si sarebbe rivolto a un avvocato per un esposto da presentare alle forze dell’ordine per bloccare la riscossione del biglietto da 500 mila euro. “Il patto era dividersi la somma a metà”, ha dichiarato l’operaio a La Vita in diretta.

Il biglietto vincente da 5 euro era stato acquistato lo scorso 8 marzo al Bar Renato di Carsoli e sarebbe stato depositato in banca.

I due hanno scoperto insieme di aver vinto i 500 mila euro, come hanno testimoniato alcune persone presenti al momento in cui è stato grattato il biglietto.

La versione del titolare della ricevitoria

Sulla vicenda è intervenuto anche Renato Porzi, il titolare della ricevitoria che ha venduto il Gratta e Vinci da mezzo milione. L’uomo, intercettato dai microfoni di 1Mattina News, ha raccontato che i due erano increduli quando si sono resi conto di aver vinto molto denaro e gli avrebbero chiesto rassicurazioni sul fatto di poter davvero incassare una simile cifra. Porzi li ha rassicurati, confermando loro la maxi vincita.

“Noi – ha riferito Porzi – eravamo contenti, ci siamo abbracciati. Sono persone a cui vogliamo bene”.

“Anche noi eravamo sicuri che avessero fatto metà per uno. Lui continua a tornare qui dopo l’episodio, ma non gli chiedo nulla perché dal viso è a dir poco deluso. Da favola che era è diventata quasi un incubo”, ha chiosato il titolare della ricevitoria.