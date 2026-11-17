Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Baciato dalla fortuna per ben due volte nel giro di pochi giorni. È la storia di un 18enne di Montemarciano, in provincia di Ancona, che solo alcuni giorni fa aveva vinto due milioni di euro al Gratta e Vinci, chiedendo un tagliando da 10 euro. Il giovane, insieme ad altre persone, è rimasto coinvolto in un terribile incidente d’auto, dal quale è uscito miracolosamente quasi illeso mentre era insieme ad altre persone.

L’incidente

Nella mattina di sabato 14 novembre il giovane è rimasto coinvolto in un incidente frontale lungo la Statale 16, nei pressi dello svincolo di Torrette, come rende noto il Corriere Adriatico.

Lo schianto si è verificato attorno alle 5:45 del mattino: il giovane viaggiava verso Montemarciano insieme alle tre donne quando, secondo la ricostruzione riferita dal quotidiano, si sarebbe schiantato con l’auto condotta da un 25enne di San Benedetto che avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, forse per un colpo di sonno.

I soccorsi

L’impatto è stato violento e sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, fra cui l’ambulanza infermieristica di Torrette, l’automedica del Crass, la Croce Rossa di Ancona e la Croce Gialla di Falconara. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione dell’incidente rispetto alla viabilità della strada. Forti i disagi per la viabilità. Tutti i coinvolti sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice giallo e le loro condizioni non destano preoccupazione.

La vincita al Gratta e Vinci

A inizio novembre, il 18enne aveva acquistato un Gratta e Vinci da 10 euro, vincendo 2 milioni. Il giovane viene da una famiglia di lavoratori e lui stesso lavora: di giorno frequenta una scuola della zona, mentre la sera dà una mano in famiglia dandosi da fare un paio d’ore presso una tabaccheria.

Queste le sue parole a caldo dopo la vincita, riportate da Leggo: “Sono felicissimo e quasi ancora non ci credo. Frequento il 5° anno del Panzini, ma mi piace rendermi utile e lavorare anche per dare una mano alla famiglia: mio padre è artigiano e la crisi si fa sentire, mia mamma fa la badante“. E dunque, ogni giorno dalle 18:00 alle 20:00, il ragazzo è abituato ad andare a lavorare.

I progetti per il futuro: “Torneremo a vivere a Chiaravalle [vicino Ancona, ndr] dove siamo stati 25 anni, perché ci piace abitare lì e compreremo una casa. Ma non stravolgeremo la nostra vita: resteremo umili e lavoratori, magari saremo solo più sereni“.