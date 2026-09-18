Gratta e vinci, si aggiudica 50 euro ma pretende 1 milione dal tabaccaio: donna denunciata a Saint-Vincent

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si presenta con un “Gratta e vinci” dal premio di 50 euro ma esige un milione, scatenando il putiferio dentro la tabaccheria. Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo essersi resa protagonista di un’accesa discussione con un tabaccaio nel comune di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, costretto a chiamare le forze dell’ordine per placare la signora che pretendeva la vincita milionaria. Un episodio simile è avvenuto nella stessa giornata a Manduria, in Puglia, anche se in questo caso la contestazione riguardava una somma di “soli” 100mila euro.

La lite per il Gratta e vinci in Valle d’Aosta

Come riportato da AostaSera, lo scompiglio all’interno dell’esercizio di Saint-Vincent si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 settembre.

Dopo aver acquistato un “Gratta e vinci” nel bar-tabaccheria, la donna è tornata sostenendo di aver vinto un milione di euro. Controllando il tagliando, l’esercente le ha fatto notare come la vincita fosse in realtà di 50 euro, ma la cliente non ne ha voluto sapere, obiettando convinta che la somma fosse a sei zeri.

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L’intervento dei carabinieri

Il batti e ribatti si è fatto sempre più acceso fino a quando la donna avrebbe dato in escandescenze, spingendo il titolare della rivendita a chiamare i carabinieri.

Intervenuti sul posto, i militari dell’Arma hanno cercato di riportare alla calma la donna, ma senza successo, fino ad essere costretti a portarla alla caserma di Châtillon.

La donna è stata quindi denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità, ricevendo anche una sanzione per ubriachezza in luogo aperto al pubblico.

L’episodio a Manduria

Un episodio simile è avvenuto a Manduria, in provincia di Taranto, dove un altro avventore ha contestato l’esito della verifica elettronica di un tagliando “Fai Scopa New” da due euro, sostenendo di aver vinto 100mila euro a fronte dei 25 che risultavano dal sistema.

Come raccontato da Il Mattino, questa volta è stato il cliente a chiamare i carabinieri, dopo l’accesa lita scoppiata con il titolare della tabaccheria, nonostante il risultato dei controlli rimanesse sempre lo stesso.

Non ci sarebbero invece dubbi sui due milioni di euro vinti da un anonimo giocatore a Fiumicino, come riportato da Agimeg, dopo aver acquistato un Gratta e vinci da 10 euro.