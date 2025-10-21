Grattacielo 432 Park a New York rischia di crollare, l'allarme sull'edificio a Manhattan inaugurato nel 2016

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sotto il bel vestito c’è ben poco. Lo hanno imparato i ricchi residenti del Grattacielo 432 Park di New York, dove l’imponente edificio che fende il cielo di Manhattan, ad appena dieci anni dalla sua inaugurazione, sta creando non pochi problemi. È quanto si apprende da un’inchiesta del New York Times. Il grattacielo risulta traballante e poco sicuro e per questo il consiglio di amministrazione del condominio ha denunciato il team di costruttori con l’accusa di aver taciuto sui problemi strutturali che il progetto presentava.

Cosa succede al Grattacielo 432 Park

Nel 2016 è stato inaugurato il Grattacielo 432 Park, un progetto ambizioso: oggi è l’edificio residenziale più alto del mondo nonché uno dei più snelli della Grande Mela. Come riporta il Corriere della Sera citando il New York Times, tuttavia, pare che chi vi abita non stia riuscendo a bearsi di questo primato.

Sin dal loro primo ingresso, infatti, i residenti hanno subito inviato mail di protesta per segnalare tubature rotte, infiltrazioni e pavimenti scricchiolanti. Tra i nomi eccellenti che occupano il 432 Park c’è anche Jennifer Lopez.

Il grattacielo 432 Park di New York (al centro) è traballante: quali sono i problemi ad appena 10 anni dall'inaugurazione?

Le ripetute segnalazioni hanno portato a tensioni tra il consiglio di amministrazione del condominio e i costruttori, contro i quali sarebbero state intentate due cause.

Per avere più risposte il New York Times ha interpellato un team di esperti per avere risposte sui possibili rischi per la struttura e i suoi residenti.

Il problema del calcestruzzo bianco

Il 432 Park è alto 426 metri e si compone di 96 piani. Dai documenti consultati dal New York Times insieme a un team di tecnici è emerso che, nonostante l’impiego dei migliori architetti e sviluppatori nelle fasi progettazione, le perplessità nacquero per la scelta del calcestruzzo bianco sulla facciata esterna.

Il colore comunemente grigio del calcestruzzo è dato dalla presenza di ossidi di ferro che solitamente è sottoposta a standard mondiali. Alterare tali componenti potrebbe avere ripercussioni sulla resistenza dei materiali, ed è probabilmente ciò che sta succedendo all’edificio di lusso. Gli stessi esperti consultati dal Nyt fanno notare che i progettisti potrebbero aver cercato priorità nell’estetica a scapito della qualità. Per questo oggi il 432 Park risulta stressato perché sottoposto a troppe sollecitazioni.

La battaglia tra inquilini e costruttori

La redazione newyorkese ha intercettato una serie di email scambiate tra inquilini, oltre a incartamenti giudiziari. È emersa l’estrema difficoltà sugli interventi strutturali. I lavori sarebbero bloccati a causa delle dispute tra gli inquilini e i costruttori, tensioni che stanno tenendo in pausa qualsiasi possibilità di miglioria.

Per il momento quindi non si riesce a trovare un modo per intervenire senza abbassare il valore immobiliare dell’edificio. Secondo un’indagine di Marketproof, infatti, all’interno del complesso sono presenti 125 appartamenti che nel 2016 furono venduti per 2,5 milioni di dollari.

Il monitoraggio avviene soprattutto tramite il Department of Buildings, l’organo che ogni cinque anni ha il compito di verificare le condizioni degli edifici più alti di sei piani.

Il rischio crollo

La domanda più ricorrente riguarda il rischio crollo del 432 Park. A questo quesito hanno risposto con un no rassicurante: il grattacielo non rischia di crollare, ma il progressivo deterioramento della sua struttura potrebbe compromettere la sua funzionalità.

Recentemente a Milano il crollo dell’insegna Generali sulla Torre Hadid di City Life ha portato all’iscrizione di 10 persone sul registro degli indagati con l’ipotesi di reato di crollo colposo.