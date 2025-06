Grattacielo Marina Pinnacle di Dubai in fiamme, il video dell'incendio e la paura per 4mila residenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A fuoco il Marina Pinnacle, grattacielo di Dubai noto anche come Tiger Tower. Trattasi di uno degli edifici più caratteristici della città dell’emirato. Un vasto incendio ha costretto all’evacuazione tutti coloro che si trovavano all’interno della struttura nel momento in cui sono divampate le fiamme. Circa 3820 persone hanno lasciato il grattacielo. Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti gravi.

Dubai, a fuoco il grattacielo Marina Pinnacle

Il rogo è scoppiato lungo la serata di venerdì 13 giugno. I circa 3.820 residenti del Marina Pinnacle hanno abbandonato temporaneamente l’edificio.

Non appena si è avuta notizia dell’incendio, si sono attivati i vigili del fuoco che hanno impiegato sei ore per domare le fiamme. Dai video circolati in rete si nota che diversi piani sono stati coinvolti dal fuoco sprigionatosi.

Dieci anni fa un altro incendio nello stesso edificio

Restano da chiarire le cause che hanno innescato l’incidente. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle prende fuoco.

Dieci anni fa, più precisamente nel maggio 2015, un incidente avvenuto in una cucina aveva fatto proliferare un incendio al 47esimo piano. le fiamme si erano poi estese al piano superiore. Anche in quel caso fu tempestivo l’intervento dei pompieri della Protezione Civile di Dubai.

Il messaggio delle autorità: nessun morto e nessun ferito grave

Il Marina Pinnacle è una torre di 77 piani che sorge a Dubai Marina, negli Emirati Arabi Uniti. L’edificio ha un’altezza strutturale totale di 280 metri e al suo interno ospita 764 unità residenziali dove vivono quasi 4 mila persone. I lavori di costruzione sono stati ultimati nel 2011.

Fonte foto: ANSA Immagine di repertorio di un vigile del fuoco a Dubai

Il Dubai Media Office, dopo che l’incendio è stato spento e dopo che l’edificio è stato messo in sicurezza, ha reso noto che tutti i residenti sono stati evacuati, che non ci sono state vittime e nemmeno feriti gravi.

Le autorità si sono messe al lavoro assieme al costruttore della struttura per fornire alloggi temporanei per i residenti che hanno visto andare a fuoco i loro appartamenti.

Inoltre è stato reso noto che i soccorritori si sono limitati a gestire l’evacuazione e a dare supporto psicologico ai residenti.