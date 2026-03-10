Gratteri cade su Sal Da Vinci dopo Falcone, "ha detto che voterà No al Referendum": ma la citazione è falsa

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, si è reso protagonista di una piccola gaffe relativa al referendum sulla giustizia. Ingannato da una fake news su Sal Da Vinci che circola sul web, il magistrato ha citato una frase che, in realtà, il cantante vincitore di Sanremo 2026 non ha mai detto. In merito alla canzone “Per Sempre Sì”, Nicola Gratteri ha risposto: “Però lui ha detto che voterà No”, citando quella che si è poi rivelata una notizia falsa.

La fake news su Sal Da Vinci

Ad ingannare Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, è stata la pagina Instagram Socialisti Gaudenti.

La foto pubblicata sui social mostra Sal Da Vinci premiato a Sanremo e una dichiarazione falsa.

“La mia canzone si intitola “Per Sempre Sì” ma al referendum costituzionale voterò NO alla riforma Nordio”.

Nella puntata di In altre parole del 7 marzo, Nicola Gratteri alla domanda di Massimo Gramellini se gli fosse piaciuta la canzone di Sal Da Vinci, ha quindi citato la falsa dichiarazione.

La richiesta di scuse

Il Comitato “Sì Riforma” ha pubblicato un video sui canali social dove invita Nicola Gratteri a chiedere scusa a Sal Da Vinci e agli italiani.

“Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un’altra bufala”, le parole del Comitato.

“Alla fine quindi centinaia di migliaia di italiani sono stati disinformati da Gratteri. Questa è un’opera di disinformazione portata avanti senza scrupolo e senza alcun rispetto per gli elettori. Gratteri chieda scusa a Sal Da Vinci e agli italiani. Basta fake news. Se ci riuscite confrontiamoci sul merito della riforma”, ha affermato il Comitato.

La fake news su Giovanni Falcone

La fake news su Giovanni Falcone, citata dal comitato Sì Riforma, si riferisce ad un altro errore di Nicola Gratteri.

Il 4 novembre, ospite di DiMartedì, il procuratore di Napoli aveva letto un’intervista attribuita al compianto Giovanni Falcone.

L’intervista sarebbe stata pubblicata il 25 gennaio 1992 da Repubblica.

Nel virgolettato citato da Gratteri, Falcone avrebbe detto che “una separazione delle carriere può andar bene se resta garantita l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero”.

In realtà, come dichiarato anche da La Repubblica, quell’intervista non è mai stata realizzata.

Tommaso Cerno contro Nicola Gratteri

Nella puntata del 10 marzo di 2 di Picche, Tommaso Cerno ha commentato le parole di Nicola Gratteri.

Il giornalista ha ricordato la citazione dell’intervista falsa a Giovanni Falcone e il meme su Sal Da Vinci dicendo che il procuratore di Napoli è “il pm più innamorato delle fake news”.

Intanto, si parla di una presunta chiamata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci per utilizzare la canzone di Per Sempre Sì nei comizi della campagna referendaria.