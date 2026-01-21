Gratteri denuncia FdI per aver usato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum della Giustizia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nicola Gratteri ha dichiarato di avere intenzione di denunciare Fratelli d’Italia per aver ripubblicato un suo vecchio video pubblicato su Facebook. Il partito, infatti, lo starebbe usando per la propria campagna referendaria per il sì alla riforma del Csm. “Nessun partito è stato da me autorizzato ad associare il mio nome a questa campagna referendaria”, spiega. Il procuratore è tra i sostenitori del no ed è contrario al sorteggio, al contrario di quanto dichiarato nel video.

Gratteri denuncia FdI

Il procuratore Nicola Gratteri ha deciso di denunciare Fratelli d’Italia per aver ricondiviso sulla pagina Facebook ufficiale un suo vecchio video nel quale si dichiarava a favore del sorteggio del Consiglio superiore della magistratura.

La pubblicazione di questo video, con una didascalia che riprende una frase detta dal procuratore e la scritta “Sì, con il sorteggio metteremo la parola fine alle correnti politicizzate in magistratura. Gratteri, sì. Riformiamola”, lascia intendere che il procuratore sia a favore della riforma. Ma non è così.

Il procuratore di Napoli infatti è uno dei sostenitori del “no” alla riforma del Csm e l’utilizzo di un video datato può risultare fuorviante. Da qui il richiamo alla denuncia.

La motivazione di Gratteri

Secondo Gratteri, infatti, il video, la didascalia e la scritta sullo stesso mettono in correlazione la sua figura con il quesito referendario in una maniera distorta rispetto al suo pensiero.

Scrive e ci tiene a precisare che “nessun partito è stato da me autorizzato ad associare il mio nome a questa campagna referendaria” e che “il testo proposto per questo referendum sul sorteggio del Csm, temperato per i politici e secco per i magistrati, è molto lontano da quella che è la mia idea”.

Il procuratore ha concluso la nota con un’ulteriore precisazione, ovvero che, a fronte della perdita di autonomia della magistratura e di un indebolimento dell’equilibrio democratico dei poteri dello Stato, ribadisce che è “contrario a tutta la modifica proposta, compreso il sorteggio”.

FdI risponde a Gratteri

Fratelli d’Italia non indietreggia e anzi attacca il procuratore che, alla dichiarazione di denuncia, decide di rispondere con: “Gratteri, cancella la cronologia”.

Una battuta anche nella didascalia: “Gratteri che apre il browser” e l’emoticon degli occhi.

Il cambio di idea di Carlo Nordio

Un po’ come quando il ministro della Giustizia che oggi propone la separazione delle carriere, da pm firmava un appello contro la separazione. Era il 3 maggio 1994, la cronologia di Google non c’era ancora, ma l’Associazione nazionale magistrati archiviava già le dichiarazioni.

In questo si legge come tutta una serie di personaggi, tra cui Carlo Nordio, si dicesse “contrario alla divisione delle carriere dei magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti”. La motivazione del no era legata “all’indipendenza del pm rispetto all’esecutivo” e “all’unicità della magistratura, che ha rappresentato in concreto una garanzia per l’affermazione della legalità e la tutela dei principi di eguaglianza dinanzi alla legge”. Che poi è la stessa argomentazione portata avanti oggi da chi propone di votare per il no alla riforma e che Nordio respinge.

Giustamente Nordio ha dichiarato di aver poi cambiato idea, così come chiunque ha il diritto di fare.