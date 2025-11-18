Gratteri nel mirino di Porro dopo la falsa intervista di Falcone, la risposta alla giornalista: "Me lo saluti"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nicola Gratteri va allo scontro con Quarta Repubblica. Detrattore della riforma della giustizia sulla separazione delle carriere e protagonista della campagna per il "no" al referedum, il magistrato ha attaccato la trasmissione di Nicola Porro, respingendo le domande dell’inviata, che lo ha incalzato sulle presunte dichiarazioni attribuite a Giovanni Falcone a sostegno della sua causa.

Le dichiarazioni di Gratteri su Falcone

Gratteri è finito al centro della bufera politica dopo aver letto a DiMartedì su La7 una presunta intervista a Repubblica di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto riportare la contrarietà dell’eroe dell’antimafia alla separazione delle carriere dei magistrati.

Dichiarazioni, riprese anche da Il Fatto Quotidiano, che si sono rivelate false, come ammesso successivamente dallo stesso procuratore di Napoli e dal direttore del quotidiano Marco Travaglio.

Lo scontro con Quarta Repubblica

Di questo, Quarta Repubblica è andata a chiedere conto a Gratteri, che dopo la smentita dell’intervista avrebbe anche fatto riferimento ad altre dichiarazioni di Falcone contrarie alla separazione delle carriere.

Tampinato dall’inviata della trasmissione su Rete 4, il procuratore ha però respinto le domande: "Ma la saluti tanto e mi saluti tanto Porro" ha detto alla giornalista.

"Mi state disturbando, io non voglio parlare con lei, né con la sua trasmissione, perché negli anni avete fatto delle trasmissioni diffamatorie nei miei confronti" ha poi aggiunto visibilmente irritato Gratteri. Forse ti può interessare Riforma Giustizia su separazione delle carriere non convince del tutto Nordio e Gratteri attacca il Governo Polemiche sulla Riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere dei magistrati: l'ammissione del ministro Nordio e l'attacco di Gratteri

"Bisogna essere corretti e leali, sempre" ha aggiunto, per poi fare scena muta di fronte alle sollecitazioni dell’inviata.

Gratteri chiude la questione

Tornando su La7, ospite del programma Omnibus condotto da Gerardo Greco, Nicola Gratteri ha provato a mettere definitivamente un punto sulla questione: