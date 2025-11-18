Gratteri nel mirino di Porro dopo la falsa intervista di Falcone, la risposta alla giornalista: "Me lo saluti"
Nicola Gratteri si nega alle domande dell'inviata di Quarta Repubblica sulla falsa intervista di Giovanni Falcone e va allo scontro con Nicola Porro
Nicola Gratteri va allo scontro con Quarta Repubblica. Detrattore della riforma della giustizia sulla separazione delle carriere e protagonista della campagna per il "no" al referedum, il magistrato ha attaccato la trasmissione di Nicola Porro, respingendo le domande dell’inviata, che lo ha incalzato sulle presunte dichiarazioni attribuite a Giovanni Falcone a sostegno della sua causa.
Le dichiarazioni di Gratteri su Falcone
Gratteri è finito al centro della bufera politica dopo aver letto a DiMartedì su La7 una presunta intervista a Repubblica di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto riportare la contrarietà dell’eroe dell’antimafia alla separazione delle carriere dei magistrati.
Dichiarazioni, riprese anche da Il Fatto Quotidiano, che si sono rivelate false, come ammesso successivamente dallo stesso procuratore di Napoli e dal direttore del quotidiano Marco Travaglio.
Lo scontro con Quarta Repubblica
Di questo, Quarta Repubblica è andata a chiedere conto a Gratteri, che dopo la smentita dell’intervista avrebbe anche fatto riferimento ad altre dichiarazioni di Falcone contrarie alla separazione delle carriere.
Tampinato dall’inviata della trasmissione su Rete 4, il procuratore ha però respinto le domande: "Ma la saluti tanto e mi saluti tanto Porro" ha detto alla giornalista.
"Mi state disturbando, io non voglio parlare con lei, né con la sua trasmissione, perché negli anni avete fatto delle trasmissioni diffamatorie nei miei confronti" ha poi aggiunto visibilmente irritato Gratteri.
"Bisogna essere corretti e leali, sempre" ha aggiunto, per poi fare scena muta di fronte alle sollecitazioni dell’inviata.
Gratteri chiude la questione
Tornando su La7, ospite del programma Omnibus condotto da Gerardo Greco, Nicola Gratteri ha provato a mettere definitivamente un punto sulla questione:
"So di gente che, quando Falcone era in vita, lo ha sempre combattuto, vessato, come lo stesso Borsellino – ha raccontato Gratteri – Poi ho visto, dopo morto, dei gattopardi salire sui palchi e commemorare Falcone. Borsellino veniva sempre ingiuriato come fascista e dopo la sua morte è diventato un eroe. Io non vorrei più parlare né di Falcone né di Borsellino, vorrei parlare della riforma della giustizia"