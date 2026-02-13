Gratteri replica a Nordio dopo il caos sule parole sul referendum, "non mi metteranno a tacere con le minacce"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Non si esaurisce la scia di polemiche innescata dalle parole dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Dopo le dichiarazioni che hanno indignato i sostenitori del “sì” al referendum sulla Giustizia, il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva addirittura azzardato che al magistrato servisse un test psico-attitudinale. Un’uscita alla quale Gratteri ha risposto per le rime: “E che gli devo dire? Non è con questi attacchi o con le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari che mi metteranno a tacere”.

La replica di Nicola Gratteri al ministro Nordio

Gratteri ha prodotto la sua controreplica nel corso del programma televisivo Piazzapulita. Il conduttore Corrado Formigli ha citato la dichiarazione del ministro Nordio che ha messo ironicamente in dubbio le capacità cognitive del procuratore, chiedendo un’eventuale replica.

“Il mio intervento è stato strumentalizzato e parcellizzato“, ha risposto Gratteri respingendo le ricostruzioni attribuitegli. “Ho detto che a mio parere voteranno sì le persone a cui questo sistema conviene, ma non tutti quelli che votano sì sono appartenenti a centri di potere”.

ANSA

“Cosa dovrei rispondere al ministro Nordio? Si è già fatto la domanda e si è dato una risposta, come si faceva in una trasmissioni anni fa. Cosa devo dire a un ministro che non stringe la mano al procuratore del distretto più grande d’Europa?”, ha proseguito.

L’intera polemica era scaturita dal sostegno di Gratteri alla campagna per il “no” al referendum sulla riforma del Csm in programma a marzo: “Voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”.

“Ho superato la paura anni e anni fa, chi mi accusa è in malafede”

Il procuratore di Napoli ha quindi evidenziato di aver semplicemente espresso un’opinione personale molto distante dalle ricostruzioni compiute a posteriori: “Non ho mai affermato che tutti i sostenitori del sì appartengano a centri di potere”.

“Chi mi ha accusato per quelle mie parole è in malafede“, ha tuonato puntando il dito contro chi, a suo dire, ha intento ad alimentare lo scontro sulla questione referendaria.

Rivendicando la propria posizione, Gratteri ha concluso sottolineando di non avere timori: “Il senso della paura l’ho superato trentacinque anni fa, quindi state tranquilli tutti”.