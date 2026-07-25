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Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di salvare la vita a un’anziana donna rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta accidentale a Milano Marittima. L’episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 22 luglio, quando la donna, 83 anni, è stata soccorsa dai poliziotti fuori servizio, come reso noto dal comunicato ufficiale della Polizia di Stato. La causa dell’incidente è stata attribuita a un tratto di marciapiede visibilmente sollevato.

Il soccorso immediato degli agenti fuori servizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due agenti, temporaneamente assegnati alla Base Logistica della Polizia di Stato di Cervia-Pinarella e appartenenti al VII Reparto Mobile di Bologna, stavano percorrendo viale Due Giugno a Milano Marittima quando hanno notato una scena insolita: un’anziana donna riversa a terra, assistita da un passante che cercava di attirare l’attenzione dei presenti.

Avvicinatisi rapidamente, i poliziotti hanno riscontrato che la donna presentava un grave trauma al volto e versava in condizioni cliniche critiche. Con grande prontezza e cautela, hanno liberato le vie respiratorie della signora e, grazie anche al supporto del cittadino già presente, sono riusciti a contenere l’emorragia in atto. La situazione è apparsa subito molto seria, tanto che gli agenti hanno mantenuto costantemente monitorati i parametri vitali della donna e hanno continuato a parlarle per mantenerla vigile fino all’arrivo dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Nel frattempo, il Numero Unico di Emergenza era stato allertato e il personale sanitario è giunto sul posto. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna per essere sottoposta ai necessari accertamenti clinici. L’intervento tempestivo dei poliziotti e la collaborazione del passante sono stati determinanti per evitare conseguenze ancora più gravi.

Terminate le operazioni di soccorso, gli agenti hanno notato che il tratto di marciapiede dove si era verificata la caduta risultava visibilmente sollevato, elemento che presumibilmente ha causato l’incidente. Dell’accaduto è stata informata la Polizia Locale, che è intervenuta per effettuare i rilievi necessari e valutare eventuali responsabilità legate alla manutenzione del suolo pubblico.

Il ringraziamento della donna e il gesto di umanità

Il giorno successivo all’incidente, la signora ha voluto esprimere la propria gratitudine inviando una lettera di ringraziamento alla Questura di Bologna. Nella missiva, la donna ha sottolineato la professionalità e l’umanità dimostrate dagli agenti durante il soccorso. Ha inoltre evidenziato come uno dei due poliziotti, venuto a sapere che lei fosse sola in città, si sia recato da Ravenna presso il suo hotel a Cervia per accompagnarla in farmacia e aiutarla a procurarsi i medicinali necessari per la cura delle gravi lesioni riportate.

IPA