Grave incendio a Lokva Rogoznica in Croazia, numerosi feriti e turisti in fuga dalle fiamme

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un devastante incendio è divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato, in Croazia. I vigili del fuoco hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori roghi boschivi nella storia del Paese. Il fuoco, alimentato da forti raffiche di vento, ha colpito diverse case nella località turistica di Lokva Rogoznica. Centinaia di residenti e turisti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali versano in gravi condizioni.

Croazia, devastante incendio a Lokva Rogoznica

L’incendio si è sviluppato nella zona di Lokva Rogoznica, amministrativamente parte del comune di Omiš. Velocemente, come riporta RaiNews24, si è rapidamente propagato dalla pineta e dalla vegetazione circostante verso le colline e le abitazioni.

“L’incendio continua a propagarsi. Il vento non ci aiuta affatto. Numerose case sono state devastate dalle fiamme, altre sono seriamente minacciate”, ha dichiarato Ivan Pavičević, vicesindaco di Omiš, alla testata Slobodna Dalmacija.

ANSA

Durante la notte hanno operato quasi 300 vigili del fuoco, soprattutto per proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme. Alcuni sono rimasti feriti.

Vigili del fuoco: “Uno dei peggiori incendi nella storia del nostro Paese”

Il comandante in capo dei vigili del fuoco croati, Slavko Tucaković, ha definito l’incendio “uno dei peggiori nella storia della Croazia”, evidenziando la gravità di quanto accaduto.

“La situazione è estremamente preoccupante. Sarà una notte difficile, con molte operazioni di spegnimento”, aveva riferito Tucaković alla televisione nazionale HRT.

Mille persone evacuate

Le autorità hanno disposto l’evacuazione di tutte le persone presenti nelle zone più colpite dalle fiamme. Circa mille evacuati hanno trovato riparo in una palestra di Omiš, dove sono stati accolti dal personale della Croce Rossa, come riferito dal sindaco Zvonko Močić.

Altri centri di accoglienza sono stati allestiti nelle località costiere di Spalato e Makarska.

“La situazione non è buona. La gente sta abbandonando le proprie case nella zona dell’incendio, alcuni hanno riportato ustioni”, ha fatto sapere il presidente della regione di Spalato, Blaženko Bobona, all’agenzia ufficiale Hina. Un uomo è stato trasportato in ospedale a causa delle ustioni.

Il Servizio nazionale dei vigili del fuoco croati ha confermato i danni a diverse abitazioni e le evacuazioni. Nel frattempo le operazioni di spegnimento sono continuate senza sosta.

Durante la notte, quattro aerei Canadair pronti a intervenire non hanno potuto operare, entrando in azione soltanto all’alba.