Grave incendio in un'azienda di Signa vicino Firenze, allarme della Protezione Civile: "Chiudete le finestre"

Un violento incendio è divampato alla Frosini Giuliano, azienda specializzata in minuteria metallica per l’alta moda, situata in via Giovanni Amendola a Signa, nella zona dei Colli Alti nella provincia di Firenze. Le fiamme, visibili a grande distanza, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, sprigionando una densa colonna di fumo nero che si è alzata sopra la piana fiorentina. La popolazione è stata invitata a tenere le finestre chiuse.

Incendio alla Frosini Giuliano di Signa

Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, insieme al personale della Protezione Civile, della Polizia Municipale e dei tecnici dell’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, chiamata a verificare le possibili conseguenze del rogo sull’ambiente.

Le prime ipotesi e le parole del sindaco

Non si registrano feriti. Secondo quanto riferito dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, all’interno dell’azienda non erano presenti lavoratori al momento dell’incendio.

Vigili del Fuoco

Il primo cittadino ha parlato di una “situazione molto seria che va a danneggiare un’azienda bellissima, fiore all’occhiello del nostro territorio e fra le più importanti della zona”, come riportato da La Nazione.

“Al momento non ci risulta che ci fossero persone al lavoro, perché da qualche giorno le attività erano state sospese a causa della crisi del settore moda e i dipendenti erano stati messi in cassa integrazione. Stiamo monitorando la situazione, anche per valutare una possibile ordinanza di evacuazione delle aree limitrofe. Superata l’emergenza saremo al fianco dell’azienda e dei lavoratori, circa un centinaio, per cercare di far ripartire l’attività e di non perdere i posti di lavoro”, ha aggiunto il sindaco.

La Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, è da oltre cinquant’anni un punto di riferimento in Toscana nel settore della galvanotecnica (rivestimenti con sottili lamine di metallo), lavorando per importanti marchi dell’alta moda italiana. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare: secondo alcune testimonianze, le prime avvisaglie sarebbero state l’uscita di fumo scuro da alcune canne fumarie dell’impianto.

L’allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Signa hanno diramato un’allerta alla popolazione residente entro un raggio di due chilometri dal luogo del rogo, invitando i cittadini a chiudere le finestre e a non esporsi ai fumi, ad evitare spostamenti non necessari e a limitare le attività all’aperto.

In via cautelativa, per le prossime 48 ore, sono inoltre vietati:

la raccolta e il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona;

il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile e d’affezione;

l’utilizzo dei condizionatori d’aria con funzione di ricambio, raccomandando la sostituzione dei filtri in caso di utilizzo nella giornata odierna.

In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (anche con pagamento in misura ridotta ai sensi di legge).

Possibili ricadute anche su Campi Bisenzio

A causa del vento, i fumi potrebbero interessare anche il territorio del vicino Comune di Campi Bisenzio, che ha emesso una propria ordinanza con misure analoghe. Le autorità sanitarie e ambientali stanno eseguendo i primi rilievi per accertare la presenza di sostanze tossiche sprigionate dalla combustione dei materiali metallici e chimici utilizzati nei processi di galvanizzazione.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono. L’area rimane interdetta al traffico e ai non addetti ai lavori.