Grave incendio nella British Columbia, in Canada, 2 città completamente evacuate, 20 mila persone in fuga

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una serie di incendi stanno bruciano di boschi della British Columbia, una vasta regione a sud ovest del Canada, al confine con gli Stati Uniti. Almeno 20 mila persone sono state evacuate dalle loro case nei distretti di Okanagan-Similkameen e Summerland. Completamente svuotate due cittadine, Summerland e Peachland, mentre il rogo si è esteso per oltre 100 mila chilometri quadrati.

Il grave incendio che ha colpito la British Columbia

Nei distretti di Okanagan-Similkameen e Summerland, in British Columbia, regione a ovest del Canada al confine con gli Stati Uniti, si è scatenato un incendio che sta bruciando decine di chilometri quadrati di bosco e non è ancora sotto controllo.

I vigili del fuoco della regione hanno dichiarato di non essere ancora riusciti a contenere il fronte del fuoco. Il governatore locale ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la regione e chiesto aiuto allo Stato centrale.

IPA

Le fiamme si stanno muovendo rapidamente e i soccorritori locali erano già in difficoltà per gli oltre 100 incendi che avevano colpito la regione nelle ultime settimane.

Due città completamente evacuate

L’incendio della British Columbia è fuori controllo secondo le autorità, che hanno già imposto un decreto di evacuazione ad almeno 20 mila persone, alle quali si uniscono quelle che hanno spontaneamente lasciato la propria abitazione.

In particolare due cittadine, Summerland e Peachland sono state completamente evacuate e si presentano ora svuotate dai propri abitante, mentre il fronte dell’incendio continua ad avvicinarsi.

Le autorità hanno fatto sapere di aver già tratto in salvo diverse persone che erano rimaste intrappolate oltre la linea del fuoco, e che le operazioni di ricerca e salvataggio stanno proseguendo. Non si hanno al momento notizie di morti o dispersi, ma la situazione è in continua evoluzione.

Gli incendi stanno devastando il Canada

Durante gli ultimi mesi, in Canada, si sono susseguiti una serie di incendi che hanno messo in grave difficoltà le autorità locali.

Il Paese è coperto per una parte rilevante da vaste foreste e il clima estivo, molto secco, favorisce i roghi e la loro espansione.

Durante gli ultimi giorni dei Mondiali di calcio il fumo proveniente dagli incendi nella parte orientale del Paese aveva ammantato anche i vicini Stati Uniti, mettendo a rischio la finale.