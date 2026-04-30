Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate

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Il grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa continua da oltre 48 ore. Le fiamme hanno distrutto circa 250 ettari di bosco, costringendo all’evacuazione centinaia di persone. In azione Canadair, elicotteri e diverse squadre antincendio, mentre il vento ha reso complicate le operazioni di spegnimento.

Fiamme sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa

Continua a bruciare il Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, dove un grave incendio boschivo sta mettendo sotto pressione vigili del fuoco, protezione civile e volontari.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di grecale e dalla vegetazione secca, risultano attive ormai da oltre 48 ore e hanno già devastato circa 250 ettari di bosco e macchia mediterranea.

ANSA

L’emergenza riguarda in particolare l’area compresa tra Santa Maria del Giudice, nel territorio lucchese, e la valle di Asciano, sul versante pisano del Monte Faeta. Il rogo, partito inizialmente nel comune di Capannori, si è rapidamente propagato lungo un’area impervia e difficile da raggiungere, complicando le operazioni di spegnimento.

Evacuazioni e abitazioni minacciate

Con il passare delle ore, il fronte dell’incendio si è allargato fino a lambire alcune abitazioni. Per motivi di sicurezza sono state evacuate decine di famiglie, mentre nel Pisano le persone allontanate dalle proprie case sarebbero circa 300.

Le comunità coinvolte hanno attivato i Centri Operativi Comunali per coordinare gli interventi di emergenza e monitorare costantemente l’evoluzione del rogo. In alcune zone il fumo è stato visibile anche dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e da diversi centri abitati della Toscana nord-occidentale.

La situazione resta particolarmente delicata a causa delle raffiche di vento che continuano a cambiare direzione, rendendo difficile contenere le fiamme e proteggere le aree residenziali più vicine al bosco.

Le misure contro il grave incendio

Per fronteggiare l’emergenza è stato mobilitato un imponente dispositivo antincendio. Sul Monte Faeta sono stati impiegati quattro Canadair, elicotteri regionali, squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da altre province toscane e numerosi volontari AIB.

La Regione Toscana ha inoltre attivato un’unità di crisi per seguire l’evolversi dell’incendio e coordinare le operazioni sul territorio. Le difficoltà maggiori derivano dalla conformazione dell’area colpita: il fuoco interessa infatti zone boscate molto ripide e scarsamente accessibili ai mezzi terrestri.

Secondo gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento, il rischio principale resta quello di nuovi cambiamenti del vento durante la notte, che potrebbero riattivare alcuni fronti già contenuti nelle ore precedenti.