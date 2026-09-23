Grave incendio sul Taburno, Eremo di San Michele Arcangelo circondato dalle fiamme e paura a Foglianise
Incendi sul monte Taburno nel Beneventano, le fiamme minacciano Foglianise e l'Eremo di San Michele Arcangelo
Brucia il monte Taburno. Da ore due grossi incendi stanno interessando il massiccio in provincia di Benevento, uno sul versante di Foglianise e l’altro in Valle Caudina. Preoccupa la situazione dell’Eremo di San Michele Arcangelo, circondato dalle fiamme alimentate dal vento: i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro per contenere l’incendio, che minaccia anche il centro abitato di Foglianise.
- Incendio sul monte Taburno
- Eremo di San Michele Arcangelo circondato dalle fiamme
- Fiamme vicino a Foglianise
Incendio sul monte Taburno
Un grosso incendio sta interessando in queste ore il massiccio del Taburno-Camposauro, in provincia di Benevento.
Sulle pendici del Taburno sono attivi due distinti fronti di fuoco: uno nell’area compresa tra Bonea e Bucciano, in Valle Caudina, l’altro sul versante di Foglianise.
Il doppio incendio, quasi simultaneo, ha ridotto in cenere numerosi ettari di vegetazione.
Eremo di San Michele Arcangelo circondato dalle fiamme
A preoccupare è la situazione dell’Eremo di San Michele Arcangelo, nel territorio di Foglianise, minacciato da vicino dal fronte del fuoco.
Alimentate dal vento, le fiamme si stanno avvicinando da più lati all’antica struttura.
Fiamme vicino a Foglianise
Gli incendi stanno tenendo con il fiato sospeso diverse comunità del Sannio.
In particolare a Foglianise, dove il fronte del fuoco è arrivato vicino ad alcune case del paese.
Al lavoro per contenere e circoscrivere le fiamme numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.
In azione anche due Canadair, fondamentali data la gravità della situazione e la vastità del territorio interessato dagli incendi.