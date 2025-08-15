Grave incidente a Grottaferrata vicino Roma, morta la professoressa Maria Claudia Benincà a 57 anni
L'incidente in moto a Grottaferrata, alle porte di Roma. La prof Maria Claudia Benincà, 57 anni, lavorava all'Itis "Armellini": lascia tre figli
A Grottaferrata, vicino Roma, un grave incidente in moto è costato la vita alla professoressa Maria Claudia Benincà. La docente di 57 anni insegnava all’Itis “Armellini” di Roma: era in sella con un amico, quando la moto è finita contro un’auto. Maria Claudia lascia tre figli: era attivista ambientale e femminista, molto stimata nella comunità.
Professoressa morta in moto a Grottaferrata
Il grave incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 15 agosto a Grottaferrata, località dei Castelli Romani.
Maria Claudia Benincà, 57 anni, viaggiava come passeggera su una moto condotta da un amico 65enne di Velletri, diretti probabilmente verso Frascati.
L’incidente in cui ha perso la vita Maria Claudia Benincà è avvenuto a Grottaferrata, in provincia di Roma
La dinamica dell’incidente
Come riportato da Il Messaggero, secondo le indagini, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva, cadendo insieme alla passeggera e finendo contro una Peugeot 208 guidata da un 31enne di Marino.
La professoressa è morta sul colpo, mentre il conducente della moto, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Anche l’automobilista della Peugeot è stato ricoverato, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione.
Sul luogo dello schianto hanno operato i carabinieri di Grottaferrata e due pattuglie del nucleo radiomobile di Frascati per i rilievi e la gestione del traffico, interrotto fino alle 4 del mattino.
Chi era Maria Claudia Benincà
Insegnante dell’Itis “Armellini” nel quartiere San Paolo a Roma, Maria Claudia Benincà era nata e cresciuta nella Capitale.
Madre di tre figli, la docente lascia un vuoto nella vita di familiari, amici e conoscenti. Molto stimata per il suo impegno professionale e sociale, nel 2021 si era candidata alla presidenza del Municipio VIII con la lista “Roma ti guarda – Berdini sindaco”.
Convinta ambientalista, era attiva nel gruppo ciclistico “Bici in Roma” e nella Ciclofficina Macchia Rossa, oltre che impegnata nel collettivo femminista “DonneContro”. Amante della bicicletta e della pallavolo, partecipava spesso a eventi sportivi e iniziative sociali, ed era ricordata come una donna solare, positiva e determinata.
I messaggi di cordoglio
“Avrei voluto augurarvi buon Ferragosto, invece mi trovo qui con un groppo in gola, per dire che la nostra amica Maria Claudia Benincà stanotte è rimasta vittima in un incidente stradale” si legge nel gruppo Facebook di Bici in Roma. “Maria Claudia da stanotte è il nostro angelo”.
“Claudia è stata un esempio di dedizione, impegno e passione per la scuola e per la comunità scolastica” si legge nella pagina Facebook del Coordinamento Presidenti Consigli d’Istituto Roma e Lazio.
“Ha lottato con determinazione per i diritti degli studenti e delle famiglie, sempre con un sorriso e una parola gentile per tutti… Grazie, Claudia, per tutto ciò che hai dato: il tuo impegno e il tuo esempio resteranno per sempre nel cuore del Coordinamento e di chi crede in una scuola migliore”.