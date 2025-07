Grave incidente a Jesolo, due motociclisti morti nello scontro con due auto e un camion

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due persone, un uomo e una donna di 61 e 60 anni, sono morte in un grave incidente avvenuto nella località balneare di Jesolo, in provincia di Venezia. Coinvolti nel sinistro anche altri tre veicoli, due auto e un camion. All’origine dell’incidente un sorpasso azzardato da parte delle due vittime.

Due morti in un incidente a Jesolo

Attorno alle 16:30 del 12 luglio, nei pressi della rotatoria di via Adriatico, a Jesolo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto in totale quattro veicoli: una moto, due auto e un camion.

Il tratto di strada risulta essere particolarmente trafficato, soprattutto durante i fine settimana estivi, quando i turisti arrivano nella famosa località marittima veneta per trascorrere qualche giorno in spiaggia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Jesolo, dove è avvenuto l’incidente

Due persone sono rimaste uccise nello scontro. Si tratterebbe, stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, di un uomo e una donna originari di Pontedera, di 61 e 60 anni, che viaggiavano entrambi sulla moto coinvolta nell’incidente.

Le condizioni dei feriti

Ci sarebbero almeno tre persone che sono rimaste ferite nell’incidente di Jesolo. Una di loro sarebbe in condizioni serie ed è stata trasportata, dai sanitari del 118 di Jesolo e Cavallino-Treponti, in ospedale.

Altre due persone sarebbero invece rimaste contuse in maniera lieve e sarebbero state portate al pronto soccorso per alcuni accertamenti. Tutti i feriti viaggiavano sulle due auto coinvolte. Incolume l’autista del camion.

Non c’è stato invece nessun trasporto in ambulanza per le due vittime. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarli, ma la loro morte è stata constatata direttamente sul luogo dell’incidente.

La dinamica e le indagini

Stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Venezia Today, all’origine dell’incidente ci sarebbe una manovra azzardata da parte dei due motociclisti coinvolti. Durante un sorpasso, avrebbero urtato il mezzo pesante, finendo addosso a due auto che viaggiavano in direzione opposta.

A occuparsi dei rilievi del caso è la polizia locale di Jesolo, con il supporto della polizia di Stato che sta cercando di gestire il traffico già congestionato della zona in cui è avvenuto l’incidente.

Sono infatti molti gli automobilisti rimasti bloccati poco fuori Jesolo, e il traffico si è intensificato con il passare delle ore e il termine della giornata estiva.