Grave incidente a Luzzana vicino Bergamo, morto un motociclista 52enne: ferito anche un bambino di 9 anni

Tragedia a Luzzana, vicino Bergamo, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente tra auto e moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un bambino di 9 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo. Gravi le ripercussioni sul traffico nella zona, con la chiusura del tratto stradale interessato.

Incidente a Luzzana, un morto

Il grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 5 luglio, a Luzzana, in Val Cavallina. L’episodio è costato la vita a un uomo di 52 anni, vittima di cui non si conosce ancora l’identità.

L’impatto, secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo e Bergamonews, ha coinvolto una moto e un’automobile, intorno alle 17. A riportare conseguenze anche un bambino di 9 anni, rimasto ferito nello scontro.

L’incidente è avvenuto sulla Statale 42 all’altezza di Luzzana, in provincia di Bergamo

Bambino di 9 anni elitrasportato

Dalla base di Bergamo è decollato un elisoccorso che ha raggiunto la zona vicino alla Statale 42 per prelevare il piccolo, trasferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è giunto poco dopo le 18.

Per il motociclista, invece, i soccorsi sono stati inutili: è deceduto sul posto.

Traffico in tilt sulla Statale 42

A gestire l’emergenza sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dell’Anas insieme alla polizia stradale di Bergamo e ai carabinieri, impegnati a regolare la viabilità e a ristabilire quanto prima le normali condizioni di transito.

Un incidente, quello avvenuto a Luzzana, che ha determinato forti disagi al traffico veicolare. La circolazione sulla SS42 “Del Tonale e della Mendola” è stata infatti interrotta in entrambe le direzioni all’altezza del km 38,300.

Il maltempo a Bergamo

In Lombardia e soprattutto nella provincia di Bergamo si è abbattuto anche il maltempo, con temporali intensi che hanno causato disagi significativi ai trasporti.

Nella Bergamasca i nubifragi hanno provocato allagamenti, danni e caduta di alberi, soprattutto in Val Seriana e a Clusone, dove si è anche verificata una nevicata insolita per il periodo. La protezione civile e i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone.

All’aeroporto di Orio al Serio, 13 voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali, mentre sono stati registrati ritardi per le partenze.

Anche Como e Varese hanno subito allagamenti e disagi, mentre a Milano sono presenti forti raffiche di vento senza danni gravi. Il maltempo proseguirà fino a domenica, estendendosi verso la Toscana, con rischio di grandinate e temporali intensi.