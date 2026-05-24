Grave incidente in Grecia per l'ex calciatore di serie A Marios Oikonomou: è in terapia intensiva

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex calciatore greco Marios Oikonomou si trova ricoverato in terapia intensiva a Giannina a causa di un violento incidente stradale. La moto dell’ex difensore di Bologna e Cagliari è stata travolta da un’auto che effettuava un’inversione di marcia, provocandogli gravissime lesioni alla testa. Operato d’urgenza alla scatola cranica, il trentatreenne lotta ora per la vita monitorato costantemente dai medici

La dinamica dell’incidente in Grecia

Nella mattinata di sabato 23 maggio 2026, l’ex difensore Marios Oikonomou è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale a Giannina, la sua città natale in Grecia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle Forze dell’Ordine locali, il trentatreenne viaggiava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con l’autovettura di un uomo di 63 anni.

L’impatto, avvenuto nei pressi dell’ingresso dell’ospedale Hatzikosta, sarebbe stato causato da una rischiosa inversione di marcia effettuata dall’automobile, che ha centrato in pieno il mezzo a due ruote. La polizia ellenica ha avviato le indagini e ha immediatamente informato la magistratura.

ANSA

La pericolosità del tratto stradale è stata denunciata pubblicamente anche dal chirurgo Philippos Siakas sui propri social: “Qualche giorno fa avevo accennato al pericolo rappresentato dall’ingresso e dall’uscita dei veicoli a Hatzikosta e dintorni. Purtroppo oggi un giovane è stato intubato e rischia di perdere la vita perché qualcuno ha fatto un’inversione a U”.

Le condizioni cliniche di Oikonomou

A causa del violentissimo scontro, il ragazzo ha riportato gravi e profonde lesioni cranio-encefaliche. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, Oikonomou è stato trasferito d’urgenza presso l’Ospedale Universitario di Giannina.

I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, una craniectomia decompressiva per ridurre la pressione intracranica. L’ex atleta si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove è stato intubato.

I media greci riferiscono che il paziente si trova in uno stato estremamente critico e che sta lottando tra la vita e la morte. Le prossime 48 ore risulteranno decisive per i medici, che eseguiranno una risonanza magnetica per valutare l’entità dei danni subiti.

Il passato in Italia del calciatore

Nato nel 1992, il difensore centrale ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2024, risolvendo consensualmente il contratto con il Panetolikos dopo una lunga carriera spesa in massima parte nei campionati italiani. Arrivato giovanissimo in Sardegna, ha esordito in Serie A nel 2014 con la maglia del Cagliari in un match contro la Roma, giocando al fianco di Davide Astori.

Il post del Bologna

Successivamente si è trasferito al Bologna, diventando uno dei protagonisti della promozione nella massima serie della stagione 2014-2015. Nel corso degli anni ha vestito in Italia anche i colori di SPAL, Bari e Sampdoria, vanta inoltre sei presenze ufficiali con la Nazionale maggiore greca.

Il Bologna FC ha espresso vicinanza pubblicando un messaggio sui social: “Forza Marios siamo tutti con te”. Anche l’AEK Atene, club in cui ha militato tra il 2018 e il 2020, ha diffuso una nota ufficiale: “La famiglia dell’Aek Atene è al fianco di Marios e della sua famiglia, con la speranza che possa uscire vittorioso dalla battaglia più difficile della sua vita”.