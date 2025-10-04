Grave incidente nel Materano, quattro morti e sei feriti in uno scontro tra un'auto e un camion

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Gravissimo incidente in provincia di Matera tra un’auto e un camion. I mezzi si sono scontrati nel primo pomeriggio del 4 ottobre a Scanzano Jonico, sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri. Quattro persone hanno perso la vita e almeno sei sono rimaste ferite. Le vittime sono di nazionalità pakistana, viaggiavano in dieci su una vettura omologata per sette.

L’incidente tra auto e camion

Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, le quattro persone che sono morte nell’incidente erano a bordo di una Renault Scenic, omologata per sette posti, insieme ad altri sei connazionali che sono rimasti feriti e trasportati in vari ospedali della zona.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato.

ANSA

I soccorsi sul luogo dell’incidente stradale nel Materano

L’auto si è scontrata con un camion Iveco Eurostar e l’impatto è stato molto violento.

Secondo i primi accertamenti le vittime sono di nazionalità pakistana ma sono ancora in corso le attività di identificazione.

I soccorsi alle persone coinvolte nell’incidente

Le quattro vittime sarebbero morte sul colpo e per loro non c’è stato nulla da fare.

I sei feriti sono stati trasportati d’urgenza in vari ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso, due di loro sarebbero in gravi condizioni.

Strada temporaneamente chiusa al traffico

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.20, al chilometro 121 della Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico.

L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso, l’estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli.