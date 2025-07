Grave incidente per Giorgetto Giugiaro ad Arzachena, si ribalta col Suv e finisce fuori strada: come sta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giorgetto Giugiaro, designer 86enne, è precipitato da uno dei tornanti di Abbiadori ad Arzachena, alle porte di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il grave incidente a bordo della sua Land Rover Defender si è concluso con diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

Incidente ad Abbiadori

Venerdì 25 luglio Giorgetto Giugiaro, 86 anni e noto designer italiano, ha avuto un grave incidente stradale. Era a bordo della sua Land Rover Defender quando ha perso il controllo ed è volato da uno dei tornanti di Abbiadori.

L’imprenditore stava viaggiando nella frazione del comune di Arzachena, vicino Porto Cervo in Costa Smeralda, al momento dell’incidente. Non risultano coinvolte altre vetture.

Le immagini dell’auto di Giugiaro capovolta in seguito all’incidente

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Giugiaro è stato trasportato in ospedale, al Giovanni Paolo II di Olbia, in condizioni apparentemente gravi, poi migliorate. Ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

Le dinamiche dell’incidente

Giugiaro viaggiava su una Land Rover Defender. Il mezzo, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo in un tornante particolarmente stretto.

Il veicolo si è precipitato per diversi metri ed è atterrato sulla carreggiata sottostante. Quando i soccorsi sono sopraggiunti, l’auto era ribaltata.

Le dinamiche esatte sono in fase di accertamento, ma è già possibile confermare l’assenza di coinvolgimento di altre vetture, sia nelle cause della caduta, sia nel conteggio di ulteriori feriti.

Chi è Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro è un famoso designer di automobili. È il fondatore di Italdesign ed è considerato colui che ha rivoluzionato il concetto di automobile unendo funzionalità, estetica e innovazione.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti, come “Car Designer of the Century” nel 1999. Tra i suoi lavori troviamo la Volkswagen Golf (1974), la Fiat Panda (1980) e la Lancia Delta. Ma anche vetture come la DeLorean DMC-12 di “Ritorno al Futuro”, la Lotus Esprit, la BMW M1 e numerose altre.

Giugiaro ha anche lavorato con la fotografia e nel mondo del design industriale e dell’elettronica.