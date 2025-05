Grave incidente per Luca Marini a Suzuka, chi è il fratello di Valentino Rossi: come sta, post dall'ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, è rimasto ferito in un incidente. Il pilota era in Giappone per le prove in vista di un’eventuale partecipazione alla 8 Ore di Suzuka, ma nella seconda giornata di prove ha avuto un incidente. Luca Marini ha riportato la lussazione dell’anca sinistra e lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, oltre a fratture dello sterno e della clavicola sinistra.

Brutto incidente per Luca Marini, fratello di Valentino Rossi

In sella alla sua Honda CBR1000RR-R SP, Luca Marini è stato protagonista di un brutto incidente durante la seconda giornata di prove in vista di una possibile partecipazione alla 8 ore di Suzuka.

Reduce dal GP di Silverstone in cui si era piazzato quindicesimo, il fratello di Valentino Rossi ha vissuto una giornata da dimenticare in Giappone.

Il messaggio ai fan dall’ospedale

Attualmente Luca Marini si trova in ospedale a Suzuka. Oltre alle fratture giù elencate, il pilota della Honda ha riportato anche uno pneumotorace. Il fratello di Valentino Rossi fa parte della scuderia Hrc e gareggia nella classe MotoGp.

In Giappone si stava preparando per la storica gara di endurance, in programma dall’1 al 3 agosto. Si tratta di una sfida particolarmente sentita dalle case motociclistiche giapponesi, che ne fanno un vero e proprio punto d’orgoglio.

Dall’ospedale di Suzuka, dove è in osservazione in attesa di poter rientrare in Italia, Luca Marini ha mandato un messaggio ai fan via Instagram: “Grazie a tutti per il supporto! Vi tengo aggiornati”.

La carriera di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi

Luca Marini è fratello per parte di madre di Valentino Rossi. I genitori sono Massimo Marini e Stefania Palma, madre del pluricampione di Tavullia. Nato a Urbino nel 1997, è cresciuto anche lui a Tavullia, in provincia di Pesaro.

Ha cominciato ad andare in moto all’età di 4 anni ed è poi diventato un pilota professionista, seguendo le tracce del celebre fratello maggiore. L’esordio nel motomondiale risale al 2013 in Moto3, nel Gran Premio di San Marino. Nel 2016 corre nella classe Moto2 con il team Forward Racing. Nel 2018 passa allo SKY Racing Team VR46 insieme a Francesco Bagnaia e ottiene il primo podio della sua carriera.

Nel 2021 approda in MotoGP nel team Esponsorama Racing e guida una Ducati Desmosedici. L’anno successivo passa al team VR46, sempre su Ducati. Ha chiuso la stagione 2024 con la Honda al 22esimo posto nella classifica generale con 14 punti conquistati.