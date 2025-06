Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi

Terribile incidente sull’autostrada A1 nella zona della diramazione Roma Sud, in direzione Sud. Marito e moglie di 57 e 58 anni, residenti a Bisceglie, sono morti dopo che la loro auto si è schiantata contro un furgone. Il devastante urto si è verificato quattro chilometri dopo le Vele di Calatrava a Tor Vergata. Coinvolti almeno altri due mezzi. A bordo dell’auto erano presenti anche i due figli della coppia deceduta. Sono gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale dall’eliambulanza intervenuta sul luogo della tragedia. Anche l’autista del furgone è stato ricoverato urgentemente.

Roma Sud, incidente sull’A1: morta coppia, i figli e un altro uomo gravi

Il tragico incidente si è verificato venerdì 27 giugno, intorno alle 19. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme alle ambulanze dell’Ares 118 e l’elicottero, oltre agli agenti della polizia stradale.

I figli dei genitori morti sono in condizioni gravi, così come sono gravi le condizioni dell’autista del furgone.

Accertamenti e rilievi

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e i rilievi nella zona in cui si è verificato lo schianto per chiarire la dinamica del terribile urto. Al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Gravi ripercussioni sul traffico della zona

L’incidente ha causato inevitabili e gravi ripercussioni sul traffico. Chiuso un tratto di strada.

“Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e quello con la Diramazione Roma Sud verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto all’altezza del Km 570, nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un furgone e due autovetture”, ha fatto sapere Autostrade per l’Italia tramite una nota.

“Al suo interno il traffico non è più bloccato ma rimangono 8 Km di coda da smaltire su su una sola corsia”, ha riferito l’ente intorno alle 20.30.

Chiuso anche il nodo di immissione per chi dalla A24 Roma-Teramo è diretto verso la A1 Milano-Napoli, da entrambe le provenienze”.

In alternativa a chi viaggia verso Napoli, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire sulla stessa, in direzione del Grande Raccordo Anulare per poi rientrare successivamente sulla Diramazione Roma sud alla barriera di Roma sud in direzione Napoli.