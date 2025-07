Grave incidente sulla A14 in Abruzzo, tir si ribalta e prende fuoco. Code per oltre 5 km e strada chiusa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ancora da accertarsi le cause che hanno portato allo scontro tra un furgone e un tir nel tratto della A14 tra la Val Vibrata e Giulianova. A seguito dell’impatto, il tir si è ribaltato e ha preso fuoco. L’incidente ha costretto alla chiusura del tratto abruzzese dell’autostrada in entrambe le direzioni, con lunghe code e disagi per gli automobilisti bloccati al sole.

Il tir prende fuoco dopo l’incidente

Sono in corso le indagini per far chiarezza sulle dinamiche del grave incidente verificatosi sul tratto della A14 che attraversa l’Abruzzo.

Attorno alle ore 14:30 di sabato pomeriggio, un furgoncino si è scontrato con un tir, provocandone il ribaltamento.

Una volta capovolto, il mezzo pesante ha preso fuoco, così come mostrato dal video girato dal giornalista Sigfrido Ranucci, che si trovava casualmente poco distante dal luogo dell’incidente.

Nonostante la gravità del sinistro e il divampare dell’incendio, non si registra alcuna vittima. Vi è solo un ferito lieve.

Sul luogo sono giunti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Chiuso un tratto della A14

Il tir incendiato ha occupato parte di entrambe le corsie di marcia al km 328, per questo motivo è stato necessario chiudere la strada in ambedue le direzioni.

Temporaneamente chiuso al traffico il tratto tra Val Vibrata e Giulianova, in provincia di Teramo.

All’interno del tratto, Autostrade segnale code che superano i 5 chilometri in entrambe le direzioni.

Oltre 4 chilometri di coda anche in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Giulianova, Teramo, in direzione nord.

Lunghe code e disagi agli automobilisti

Grande il disagio per gli automobilisti in coda, costretti a trascorrere molte ore sotto il sole, sull’asfalto cocente e con il calore dell’incendio vicino.

La Protezione Civile è giunta sul posto e sta provvedendo a distribuire acqua potabile a tutte le persone coinvolte.

Chi viaggia sulla A14 verso nord deve prendere l’uscita di Giulianova (con code di 2 km), percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Val Vibrata.

Il percorso inverso è consigliato a chi viaggia in direzione opposta, verso Pescara.