Grave lutto per il giudice Marco Contu del processo a Grillo Jr, morto il figlio e sentenza sul caso rinviata
Una tragedia familiare ha colpito il giudice Marco Contu: suo figlio è morto nelle scorse ore. Il giudice avrebbe dovuto presiedere il collegio giudicante nel caso dello stupro di gruppo in cui è coinvolto Grillo Jr, figlio del comico ed ex Presidente M5S Beppe. L’udienza, prevista per il 3 settembre, è dunque rinviata.
La sentenza attesa per il 3 settembre e relativa al processo a Grillo Jr è stata rinviata per una tragedia che ha colpito uno dei membri del collegio giudicante.
Il figlio del Presidente del collegio, il giudice Marco Contu, è morto: mentre si attendeva l’inizio dell’udienza, la tragica notizia è stata diffusa. Secondo quanto riportato da AGI, il giovane si sarebbe suicidato: sembra si tratti dell’uomo sui binari della metro B a Roma il 2 settembre.
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il giudice Contu si era reso disponibile a spostare l’udienza a domani, ma la sentenza è slittata ulteriormente.
Gli avvocati hanno infatti preferito evitare di dover parlare davanti a un padre che deve affrontare una simile tragedia. I legali hanno inoltre espresso la loro vicinanza al giudice.
Il processo a Ciro Grillo, figlio del noto Beppe, è dunque rinviato come forma di rispetto al lutto che ha colpito il giudice Marco Contu.
Il rinvio della sentenza è stato ufficialmente comunicato dagli altri due giudici che fanno parte del collegio giudicante intorno alle 10 del 3 settembre.
L’udienza che vede imputati, oltre a Grillo Jr, anche Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta è rinviata al 22 settembre alle 10.30.
Il caso: Ciro Grillo rischia il carcere
Ciro Grillo rischia 9 anni di carcere: questa è la richiesta del Procuratore di Tempio Pausania.
Grillo Jr e i tre amici Corsiglia, Lauria e Capitta sarebbero infatti coinvolti in prima persona in un caso di stupro di gruppo, che si sarebbe verificato a Porto Cervo tra il 16 e il 17 luglio 2019.
La presunta vittima è una studentessa italo-norvegese che, all’epoca della vicenda, aveva 19 anni.