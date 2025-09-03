Grave lutto per il giudice Marco Contu del processo a Grillo Jr, morto il figlio e sentenza sul caso rinviata

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una tragedia familiare ha colpito il giudice Marco Contu: suo figlio è morto nelle scorse ore. Il giudice avrebbe dovuto presiedere il collegio giudicante nel caso dello stupro di gruppo in cui è coinvolto Grillo Jr, figlio del comico ed ex Presidente M5S Beppe. L’udienza, prevista per il 3 settembre, è dunque rinviata.

Grave lutto per il giudice Marco Contu: morto il figlio

La sentenza attesa per il 3 settembre e relativa al processo a Grillo Jr è stata rinviata per una tragedia che ha colpito uno dei membri del collegio giudicante.

Il figlio del Presidente del collegio, il giudice Marco Contu, è morto: mentre si attendeva l’inizio dell’udienza, la tragica notizia è stata diffusa. Secondo quanto riportato da AGI, il giovane si sarebbe suicidato: sembra si tratti dell’uomo sui binari della metro B a Roma il 2 settembre.

ANSA

Il Tribunale di Tempio Pausania

Il giudice Contu si era reso disponibile a spostare l’udienza a domani, ma la sentenza è slittata ulteriormente.

Gli avvocati hanno infatti preferito evitare di dover parlare davanti a un padre che deve affrontare una simile tragedia. I legali hanno inoltre espresso la loro vicinanza al giudice.

Processo a Grillo Jr: sentenza rinviata

Il processo a Ciro Grillo, figlio del noto Beppe, è dunque rinviato come forma di rispetto al lutto che ha colpito il giudice Marco Contu.

Il rinvio della sentenza è stato ufficialmente comunicato dagli altri due giudici che fanno parte del collegio giudicante intorno alle 10 del 3 settembre.

L’udienza che vede imputati, oltre a Grillo Jr, anche Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta è rinviata al 22 settembre alle 10.30.

Il caso: Ciro Grillo rischia il carcere

Ciro Grillo rischia 9 anni di carcere: questa è la richiesta del Procuratore di Tempio Pausania.

Grillo Jr e i tre amici Corsiglia, Lauria e Capitta sarebbero infatti coinvolti in prima persona in un caso di stupro di gruppo, che si sarebbe verificato a Porto Cervo tra il 16 e il 17 luglio 2019.

La presunta vittima è una studentessa italo-norvegese che, all’epoca della vicenda, aveva 19 anni.