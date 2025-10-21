Grave lutto per l'ex Napoli Callejon, morta la sorella Vanesa a 47 anni: il dramma e il cordoglio del club

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

José Maria Callejon, ex attaccante del Napoli e della Fiorentina, ha ricevuto una terribile notizia: è stato colpito da un grave lutto. La sorella maggiore del calciatore, Vanesa, è morta a 47 anni. La notizia è stata condivisa dal suo ultimo club, il Marbella. Cordoglio da parte dei club calcistici, dei compagni di squadra e anche un messaggio ufficiale del Napoli. Numerosi i messaggi dei tifosi, che si stringono intorno al giocatore per la sua perdita.

Lutto in casa Callejon

L’ex calciatore spagnolo del Napoli, José Maria Callejon, ha ricevuto una terribile notizia: la sorella maggiore Vanesa, di appena 47 anni, è scomparsa.

Il lutto in casa Callejon ha avuto grande eco nel mondo del calcio. La notizia è stata diffusa dal Marbella, l’ultimo club in cui l’ex attaccante ha giocato dopo l’esperienza italiana.

ANSA In foto José Maria Callejon

Il Marbella ha condiviso sui social un post in cui esprime le condoglianze alla famiglia e ai suoi ex giocatori, José e Juanmi.

I messaggi delle squadre

Il Marbella ha scritto un messaggio di cordoglio per i suoi ex calciatori, mostrando vicinanza alla famiglia Callejon. Nel post pubblicato sui social si legge: “La nostra società è profondamente addolorata per la scomparsa di Vanesa Callejon, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi. Desideriamo esprimere le nostre condoglianze e il nostro sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile”.

Anche dal Napoli è arrivato un messaggio di vicinanza alla famiglia Callejon, simbolo della squadra negli anni in cui vestiva la maglia azzurra. Nel comunicato ufficiale si legge che il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la società si stringono attorno a José Maria Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa.

Sui social non sono mancati i messaggi d’affetto dei tifosi azzurri, che ricordano con gratitudine l’attaccamento del giocatore alla maglia e il suo comportamento dentro e fuori dal campo.

La carriera di Callejon

Arrivato al Napoli nel 2013, Callejon ha collezionato 349 presenze e 82 gol in sette stagioni, diventando uno degli idoli del pubblico partenopeo. Dopo il biennio alla Fiorentina, ha concluso la carriera in Spagna.

In queste ore, dal mondo del calcio continuano ad arrivare messaggi di cordoglio. Le cause della morte di Vanesa non sono ancora state rese note.