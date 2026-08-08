Grave lutto per Leo Messi, morto a 68 anni il padre Jorge: è stato guida e pilastro della sua carriera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Grave lutto per la famiglia di Leo Messi: il padre Jorge è morto all’età di 68 anni a Rosario dopo una lunga malattia. Agente e guida fondamentale fin dai primi passi al Barcellona, l’uomo è sempre rimasto al fianco del campione argentino con riservatezza, aiutandolo a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio internazionale.

Grave lutto a Rosario: è morto Jorge Messi

Nella serata di venerdì 7 agosto, all’età di 68 anni, Jorge Messi è morto all’interno di una clinica di Rosario, in Argentina.

L’imprenditore ed ex agente del fuoriclasse lottava da lungo tempo contro una patologia che ne aveva fortemente compromesso la salute nelle ultime settimane. Sposato con Celia Cuccittini, era padre di quattro figli: Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol.

ANSA

Tifosi, dirigenti e colleghi di tutto il mondo si sono stretti attorno alla famiglia del campione, ricordando la figura di un uomo schivo e riservato, capace di rimanere sempre un passo indietro lasciando la scena al talento del figlio.

Il ruolo fondamentale del padre nella carriera di Leo

Jorge ha rappresentato la guida e il pilastro inscindibile nella crescita sportiva e umana del figlio calciatore fin dai primi passi nel settore giovanile del Newell’s Old Boys.

All’inizio degli anni Duemila fu proprio lui a prendere la decisione strategica di trasferirsi a Barcellona insieme al giovane Leo, garantendogli l’accesso alle giovanili blaugrana e assicurandogli le necessarie cure ormonali per lo sviluppo.

Durante i primi e complessi anni in Spagna, mentre il resto della famiglia rimase in patria a Rosario, l’uomo fu la principale fonte di sostegno per il ragazzo, assumendo in seguito la gestione diretta di tutti gli aspetti contrattuali, finanziari e commerciali per l’intera durata della sua carriera da professionista.

L’assenza ai Mondiali e il dolore del fuoriclasse argentino

L’aggravarsi del quadro clinico era apparso evidente durante gli ultimi Mondiali di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti, dove la mancata presenza del genitore sugli spalti aveva lanciato un messaggio chiaro riguardo le sue condizioni di salute.

Già lo scorso 18 giugno i familiari avevano diffuso una nota ufficiale confermando il monitoraggio medico e criticando le continue speculazioni della stampa.

Nonostante il dolore personale, l’attaccante ha trascinato l’Argentina fino alla finale della competizione con 8 reti e 4 assist; tuttavia, dopo la tripletta all’esordio contro l’Algeria, il capitano si era sciolto in lacrime sul terreno di gioco, rivelando poi all’ex compagno di squadra Juan Pablo Sorín di stare vivendo un grave e delicato momento familiare.