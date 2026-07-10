Grave lutto per Mauro Corona, morto l'amico Ferruccio Clerino citato a È sempre Cartabianca: "Un fratello"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mauro Corona piange la morte di Ferruccio Clerino. Lo scrittore trentino ha annunciato il lutto pubblicando un messaggio di cordoglio in onore del compagno di tante arrampicate, citato spesso durante i suoi abituali collegamenti alla trasmissione È sempre Cartabianca. Il 75enne autore e alpinista ha voluto affidare ai social il suo ricordo dello storico amico “Ferro”.

Il messaggio di Mauro Corona

Corona ha dato l’addio a Clerino dedicandogli un post sulla sua pagina Facebook, a corredo di una foto abbracciato a quello che considerava un “fratello”.

“Un altro amico, Ferruccio Clerino, un fratello, stamattina ha sciolto il nodo alla corda che ci teneva legati nelle avventure di montagna e nella vita. Se n’è andato in silenzio. La corda spenzola nel vuoto. Recupero le filate una per una ma dall’altra parte lui non c’è più”.

Il rapporto con “Ferro” e la foto con Brad Pitt

L’analogia della montagna usata dallo scrittore nato a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, ha voluto richiamare ancora una volta la centralità delle passeggiate, escursioni e arrampicate nel rapporto con l’amico.

Un compagno di scalate con cui ha condiviso tanti viaggi e avventure, come il recente incontro con Brad Pitt al lago di Misurina. durante un soggiorno della star di Hollywood in Italia, immortalato con una foto in cui c’era anche “Ferro” e che ha fatto velocemente il giro dei social.

Ferruccio Clerino citato a È sempre Cartabianca

Ospite fisso in Tv È sempre Cartabianca, Mauro Corona tirava spesso in ballo scherzosamente l’amico parlando con Bianca Berlinguer.

“Bianca, ti saluta Ferro” ha detto una volta parlando con la conduttrice. In un’altra puntata lo chiamò “il mio badante”, per dare un’idea di quanto fosse stretto il rapporto tra i due e quanto l’amico si prendesse cura di lui.

“Ruolo impegnativo” la risposta di Berlinguer.