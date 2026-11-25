Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella notte del 25 novembre soggetti ignoti hanno infranto le vetrine di una gioielleria del centro commerciale Gran Sasso, a Teramo, e sono fuggiti con alcuni monili d’oro. A far intervenire gli agenti della Squadra Volanti è stato l’allarme antintrusione.

L’intervento della Volante in una gioielleria

L’intervento è avvenuto intorno alle 00.50 del 25 novembre. Gli agenti della Questura di Teramo, impegnati nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati, hanno sentito il segnale acustico provenire dal centro commerciale e hanno raggiunto rapidamente la struttura.

Rubati monili in oro

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che poco prima alcune persone si erano introdotte nell’esercizio commerciale.

Dopo aver infranto tre vetrine, hanno sottratto diversi monili in oro e si sono allontanate alla vista della Volante in arrivo.

Indagini in corso

Gli agenti hanno svolto i primi accertamenti insieme al personale della Squadra Mobile e della Polizia scientifica, raccogliendo elementi utili a ricostruire l’accaduto e a svolgere gli ulteriori adempimenti.

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del furto e identificare gli autori.

IPA