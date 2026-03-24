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È di 18 strutture non conformi su 22 ispezionate il bilancio della vasta campagna di controlli condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno nelle mense ospedaliere delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, svolte tra febbraio e marzo 2026 nell’ambito di una strategia nazionale per la tutela della salute, sono state finalizzate a garantire la sicurezza alimentare dei pazienti ricoverati. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 26.000 euro a causa di numerose violazioni igienico-sanitarie.

Controlli a tappeto nelle mense ospedaliere: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Mense Ospedaliere” ha rappresentato una delle più ampie campagne di verifica degli ultimi anni nelle strutture sanitarie delle province di Salerno, Avellino e Benevento. L’iniziativa, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha avuto come obiettivo primario la tutela della salute dei degenti attraverso il controllo della qualità e della sicurezza dei pasti serviti in ospedali pubblici e case di cura private.

Le ispezioni: numeri e risultati

Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato 22 strutture tra ospedali e case di cura. Di queste, ben 18 sono risultate non conformi, pari a circa l’82% del totale. Le irregolarità riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 26.000 euro. Le violazioni hanno riguardato principalmente carenze igienico-sanitarie, mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e inadeguatezze strutturali.

Salerno: gravi carenze igieniche e sanzioni

Nella provincia di Salerno, le ispezioni hanno fatto emergere situazioni particolarmente critiche. In alcune strutture dell’Agro Nocerino-Sarnese, le analisi di laboratorio hanno evidenziato una carica batterica non soddisfacente sui vassoi utilizzati per la distribuzione dei pasti. Questa situazione ha imposto l’immediata revisione dei protocolli di sanificazione. Nella Piana del Sele, sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro a causa di carenze igieniche reiterate, irregolarità nel trasporto dei pasti e mancato monitoraggio delle temperature. Nel Cilento, i controlli hanno portato alla scoperta di muffe nei locali e al malfunzionamento dei sistemi di aspirazione.

Avellino: mancanza di autorizzazioni e carenze strutturali

In provincia di Avellino, una casa di cura della Valle del Sabato è risultata priva della SCIA e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per la produzione dei pasti, in un contesto caratterizzato da gravi carenze strutturali. In altre strutture sono state contestate omesse procedure di autocontrollo (HACCP) e la presenza di materiale non pertinente nei pressi dei locali cucina, violando così le norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

Benevento: sanzioni per lavastoviglie guaste e locali sporchi

Nel territorio di Benevento, in un presidio ospedaliero della Valle Caudina sono state comminate sanzioni amministrative per 4.000 euro a causa di lavastoviglie guaste e assenza di spogliatoi per il personale. Altri controlli nel capoluogo hanno portato al rinvenimento di sporco incrostato, ragnatele e accumuli oleosi nelle aree destinate al confezionamento dei pasti, evidenziando una situazione di trascuratezza e mancato rispetto delle norme igieniche.

Le irregolarità riscontrate: focus sui reati contestati

Le principali violazioni contestate dai Carabinieri del NAS riguardano carenze igienico-sanitarie, irregolarità nel trasporto pasti, mancato monitoraggio delle temperature, assenza di autorizzazioni sanitarie, omesse procedure di autocontrollo e presenza di materiale non pertinente nei locali cucina. In diversi casi sono state riscontrate anche muffe e malfunzionamenti dei sistemi di aspirazione, oltre a lavastoviglie guaste e sporco incrostato nelle aree di preparazione dei pasti.

IPA