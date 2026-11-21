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Gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità amministrative e fiscali sono emerse durante un controllo in un esercizio commerciale etnico nella zona di viale Venezia, a Bolzano. L’ispezione è scattata venerdì 20 novembre in seguito ad alcune segnalazioni, nell’ambito del servizio “Alto Impatto” disposto dal questore Giuseppe Ferrari.

Il controllo congiunto a Bolzano

Alle verifiche disposte dalla Questura hanno partecipato la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S, il Nucleo Attività Economiche della Polizia Municipale di Bolzano, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), la Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Le irregolarità riscontrate in un esercizio commerciale

Il personale del SIAN ha rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e ha contestato al titolare le relative violazioni. La Polizia Municipale ha inoltre accertato la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita, un’altra condotta sanzionabile in via amministrativa.

La Squadra Amministrativa della Questura, insieme alla Guardia di Finanza, ha sottoposto a sequestro amministrativo 38 bottigliette di bevande alcoliche provenienti dall’estero. I prodotti erano privi dei contrassegni che attestano il pagamento delle accise; per questa violazione sarà applicata un’ulteriore sanzione amministrativa.

Sette persone identificate

Durante il servizio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, sono state controllate e identificate 7 persone, compreso il titolare. Si trovavano all’interno del locale o nelle sue adiacenze.

IPA