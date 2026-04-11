Gravi danni ambientali a Montichiari, titolare di un'officina denunciato: così smaltiva i rifiuti
Denunciato il titolare di un’officina a Montichiari per gestione illecita di rifiuti: sequestrate attrezzature dopo gravi danni ambientali.
È scattata una denuncia per gestione illecita di rifiuti e un sequestro a Montichiari, in provincia di Brescia. L’operazione, condotta dalla Polizia Stradale di Brescia in collaborazione con l’ARPA, è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle normative ambientali e di sicurezza negli esercizi pubblici.
Controlli congiunti tra Polizia Stradale e ARPA
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della sezione Polizia Stradale di Brescia, insieme al personale specializzato dell’ARPA, hanno effettuato un’ispezione approfondita presso un’officina meccanica situata nel Comune di Montichiari. L’attività rientra nell’ambito dei controlli programmati sul territorio provinciale per garantire la tutela ambientale e la sicurezza nelle attività economiche legate al settore automobilistico.
Rinvenute numerose irregolarità ambientali
Durante l’ispezione, sono state riscontrate diverse condotte riconducibili a reati ambientali in materia di gestione dei rifiuti. All’interno dei locali e nelle aree esterne dell’officina sono state trovate numerose cisterne di oli esausti, filtri, pneumatici usurati, accumuli di ricambi meccanici e scarti di lavorazione. Tutti questi materiali risultavano stoccati in violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico dell’Ambiente.
Scarico illecito di liquidi e danni ambientali
Le indagini hanno inoltre accertato che i liquidi derivanti dalle lavorazioni sui veicoli venivano convogliati direttamente nelle acque reflue tramite un sistema di scolo e canaline, senza l’ausilio di un idoneo sistema di filtraggio. Questa modalità di smaltimento ha provocato gravissimi danni ambientali, come evidenziato dalla presenza di macchie oleose e dalla viscosità anomala dei liquidi riscontrati nei pozzi destinati allo sversamento delle acque piovane.
Campionamenti e ulteriori accertamenti
Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su alcuni pozzi, dove sono state rilevate anomalie che hanno reso necessario il prelievo di campioni per analisi più approfondite. Questi accertamenti sono tuttora in corso per verificare la presenza di ulteriori illeciti e per valutare l’effettiva entità dell’inquinamento provocato.
Denuncia e sanzioni per il titolare dell’officina
Al termine delle verifiche, il titolare dell’impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente con 2.582 euro per aver svolto un’attività diversa da quella autorizzata. Tutte le attrezzature meccaniche utilizzate per l’attività illecita di autoriparazione sono state sottoposte a sequestro amministrativo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.