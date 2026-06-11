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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Lecco. Un uomo di origini straniere è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che le indagini hanno fatto emergere una grave situazione di violenza domestica nei confronti della moglie e della figlia conviventi. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, e per la prima volta sul territorio è stata applicata la nuova aggravante prevista dalla Legge 181/2025 per atti di odio e controllo sulle donne.

L’intervento a Lecco

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita alcune settimane fa, quando la Squadra Volanti è intervenuta presso l’abitazione di una famiglia a Lecco a seguito di un litigio tra la figlia e il fratello.

Durante l’intervento, la giovane è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso locale, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Una situazione familiare degenerata

Gli accertamenti successivi, condotti dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire una situazione familiare particolarmente grave.

Le indagini hanno evidenziato come, nel tempo, si fossero verificati numerosi episodi di violenza fisica e verbale da parte dell’uomo nei confronti della moglie e della figlia. Secondo gli inquirenti, la situazione sarebbe peggiorata nell’ultimo periodo, con comportamenti sempre più aggressivi e prevaricatori.

L’applicazione della nuova aggravante

Le prove raccolte hanno portato il Pubblico Ministero titolare delle indagini a richiedere una misura cautelare restrittiva nei confronti dell’uomo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecco ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. Particolarmente rilevante è l’applicazione, per la prima volta nel territorio lecchese, della nuova aggravante introdotta dalla Legge 181/2025 per il reato di maltrattamenti. Questa normativa prevede un aumento di pena nei casi in cui i fatti siano commessi come atti di odio, discriminazione, prevaricazione o controllo nei confronti delle donne, o come limitazione delle libertà individuali.

L’arresto e la conclusione dell’operazione

L’uomo, rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile presso la sua abitazione, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale locale.

L’operazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura verso i reati di violenza domestica e di maltrattamenti, soprattutto quando a farne le spese sono donne e minori.

IPA