È di tre arresti e 150mila euro recuperati il bilancio di un’operazione della Squadra mobile, che ha sventato una tentata rapina all’ufficio postale di Gravina di Catania. I responsabili sono stati sorpresi mentre cercavano di impossessarsi del denaro destinato al bancomat, utilizzando un’auto con targa contraffatta e uno scooter rubato.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi dell’ufficio postale di Gravina di Catania, dove gli agenti della Squadra mobile hanno condotto un servizio antirapina che ha portato all’arresto di tre persone colte in flagranza di reato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre uomini avevano pianificato nei dettagli la rapina. Due di loro sono arrivati a bordo di un’auto con la targa evidentemente contraffatta, mentre il terzo complice li ha raggiunti guidando uno scooter risultato rubato. Quest’ultimo si è fermato davanti all’ufficio postale, lasciando il motore acceso, pronto per una rapida fuga.

L’azione davanti all’ufficio postale

Pochi minuti dopo l’arrivo, il passeggero dell’auto, con il volto coperto da un casco, è sceso dal veicolo impugnando un arnese artigianale in metallo a forma di “L”. Con l’aiuto dell’uomo in sella al motociclo, ha iniziato a forzare la porta antipanico dell’ufficio postale. In quel momento, la postazione bancomat adiacente all’ingresso era in fase di rifornimento e quindi temporaneamente fuori servizio, circostanza che i malviventi avevano probabilmente scelto per agire indisturbati.

L’intervento della polizia e gli arresti

Gli agenti, che stavano monitorando la zona proprio per prevenire reati di questo tipo, sono intervenuti tempestivamente. Hanno bloccato i due uomini mentre erano ancora in possesso di un borsone in tela contenente 150mila euro in banconote, appena sottratte e destinate al caricamento del bancomat. Uno dei due aveva con sé anche una pistola a salve, utilizzata per intimidire eventuali ostacoli durante la rapina.

La cattura del terzo complice

Il terzo uomo, che si trovava alla guida dell’auto – risultata noleggiata appositamente per compiere la rapina – ha tentato di allontanarsi, ma è stato rapidamente raggiunto e arrestato dagli agenti della Squadra mobile. Tutti e tre sono stati fermati con l’accusa di tentata rapina in concorso.

Il bottino recuperato e le indagini

Il denaro, pari a 150mila euro, è stato recuperato e restituito all’ufficio postale. Gli investigatori stanno ora approfondendo le indagini per verificare eventuali collegamenti dei tre arrestati con altri episodi simili avvenuti nella zona di Gravina di Catania.

