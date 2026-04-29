Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli contro Ranucci e Rai dopo l'attacco a Nordio: "Imbarazzante"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, ha attaccato con toni decisi Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report è stato ospite nel programma Mediaset “È Sempre Cartabianca”, raccontando che una fonte gli ha detto di aver visto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel ranch di Giuseppe Cipriani, marito di Nicole Minetti, la quale ha ricevuto la grazia da Mattarella, ma sul cui caso sono poi emerse pesanti ombre. Su quanto esternato da Ranucci, Nordio ha smentito. E dopo ciò Montaruli ha criticato duramente il giornalista.

Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli furiosa con Ranucci per le parole su Nordio

“La scena a cui tutti gli italiani hanno assistito ieri di Sigfrido Ranucci ospite della trasmissione di Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ che delirava accuse confuse verso il ministro Nordio, che peraltro lo ha letteralmente mortificato in diretta televisiva, è senza dubbio imbarazzante”. Così Montaruli in una nota.

“È evidente che questi comportamenti, lontanissimi da qualsiasi standard qualitativo giornalistico, rappresentano per la Rai un grave danno in termini reputazionali”, ha aggiunto la deputata di Fratelli d’Italia.

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E ancora: “Un’azienda che vale miliardi, che raccoglie pubblicità e che costruisce la sua credibilità proprio sui professionisti che vi lavorano, non può consentire che vadano in giro personaggi come Ranucci che si esibiscono in queste penose performance”.

La deputata di Fratelli d’Italia: “Danno grave per la Rai”

Montaruli ha parlato di “danno aziendale grave”, aggiungendo che “viene da chiedersi cosa adesso intenda fare la Rai dinanzi a un giornalista, suo dipendente, che con il suo comportamento sta screditando in giro l’Azienda, riducendo il Servizio pubblico a macchietta”.

“E come pensi di tutelare i propri interessi e quelli degli stessi italiani che pagano il canone e che non meritano di assistere a tutto questo”, ha concluso la parlamentare rivolgendosi alla Rai.

Le dichiarazioni di Ranucci su Nordio

“Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani – ha dichiarato Ranucci nel talk di Rete 4 – Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino”.

La replica del ministro

Il ministro, dopo quanto detto dal giornalista, ha telefonato in diretta a “È Sempre Cartabianca” ed ha smentito la ricostruzione fatta da Ranucci.

“I primi di marzo di quest’anno? Ero impegnato nella campagna per il referendum – ha spiegato Nordio -. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi l’anno scorso o due anni fa. Escludo in via assoluta di aver incontrato questi signori e di essere entrato nelle loro abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta”.

“Non esiste al mondo – ha aggiunto il ministro della Giustizia -. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c’è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico”.