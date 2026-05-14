Grazia a Nicole Minetti confermata "per ora" dalla Procura generale di Milano, perché non cambia il parere

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La grazia a Nicole Minetti, almeno per ora, rimane confermata: la Procura generale di Milano ha reso noto che non esistono motivi “per cambiare il parere”. Le verifiche del caso, comunque, vanno avanti. I magistrati, in particolare, potrebbero cercare testimoni in grado di offrire un quadro diverso rispetto allo stile di vita ritenuto idoneo per l’atto di clemenza.

Perché Nicole Minetti è stata condannata

Nicole Minetti, lo ricordiamo, era stata condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. L’ammontare complessivo della pena, tuttavia, pari a poco meno di 4 anni, non era tale da costarle il carcere. La pena sarebbe con ogni probabilità stata scontata ai servizi sociali.

Minetti ha ottenuto la grazia dal presidente Mattarella in virtù del fatto che ha adottato un bambino uruguaiano con gravi problemi di salute.

ANSA

Al Fatto Quotidiano, una ex massaggiatrice, Graciela Mabel De Los Santos Torres, aveva raccontato di festini all’interno della villa del compagno di Nicole Minetti, l’imprenditore Giuseppe Cipriani. La tesi era che Minetti non avesse mai cambiato vita.

Minetti, istruttoria chiusa a giugno

Al momento, tuttavia, non ci sono riscontri dell’Interpol al racconto della donna: le risposte ottenute dai magistrati non sono tali da ribaltare il parere già espresso a gennaio sulla grazia. La Procura generale di Milano punta a chiudere l’istruttoria entro inizio giugno.

Caso Minetti, cosa dice la presunta testimone

E la stessa donna citata inizialmente dal Fatto Quotidiano ha successivamente riportato i fatti in versione attenuata, come riporta il quotidiano Il Dubbio.

La presunta testimone delle feste a casa Minetti-Cipriani ha parlato al programma Sin piedad della tv uruguaiana.

La donna, che lamenta di avere perso il lavoro e di vivere barricata in casa, ha dichiarato di non aver mai avuto alcuna certezza dell’età di chi passava dalla Spa. Lì lei lavorava come massaggiatrice.

La donna ha confermato l’esistenza di feste con modelle nella tenuta uruguaiana, ma ha smentito la rappresentazione dei fatti secondo la quale quello sarebbe stato il centro di un giro di prostituzione.

Ed ha anche smentito di essere stata in servizio per 20 anni continuativi, dichiarando di avere lavorato solo periodicamente in quell’arco temporale.

Sulla presunta presenza di minorenni, la donna si è espressa così: “Sì, c’erano ragazze dall’aspetto molto giovane, ma non posso dire quanti anni avessero”.