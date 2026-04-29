Grazia a Nicole Minetti, dall'Uruguay arrivano altri sospetti sull'adozione del bimbo: "Altamente irregolare"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ci sarebbero nuovi sospetti sull’irregolarità dell’adozione del minore da parte di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani. Proprio l’adozione è al centro della procedura di grazia concessa all’ex consigliera in Lombardia. Questa si è vista annullare la condanna a tre anni per appropriazione indebita e favoreggiamento della prostituzione, perché doveva prendersi cura del figlio adottivo con problemi di salute.

Grazia a Nicole Minetti: a che punto siamo

Facciamo il punto della situazione, prima di entrare nel dettaglio delle irregolarità presunte dell’adozione del minore. Lunedì scorso il Presidente della Repubblica ha incaricato il ministro della Giustizia Carlo Nordio di verificare le informazioni che hanno portato alla concessione della grazia firmata dallo stesso Mattarella il 18 febbraio 2026 per Nicole Minetti.

La grazia annulla il regime alternativo di tre anni e 11 mesi per i reati di appropriazione indebita e favoreggiamento della prostituzione per i quali Minetti è stata condannata.

Il provvedimento è stato concesso per “motivi umanitari” legati alla salute del minore adottato da Minetti e Cipriani in Uruguay. Il Fatto Quotidiano, in un’inchiesta, ha fatto emergere dei presunti elementi falsi in merito alla procedura di adozione e non solo. Il bambino infatti risulterebbe “abbandonato alla nascita” e privo di legami familiari.

Un’adozione “irregolare”

Una fonte vicina all’Istituto nazionale per l’infanzia e l’adolescenza avrebbe dichiarato a La Diaria, quotidiano uruguaiano, che l’adozione del bambino è sempre stata considerata “altamente irregolare”.

All’epoca dei fatti, il direttore dell’istituto era Daniel Guadalupe. Questo avrebbe avuto legami diretti con la coppia Minetti-Cipriani. Una conoscenza che avrebbe permesso ai due di ottenere dei benefici che solitamente altri non avevano, come il permesso di portare nella loro fattoria alcuni bambini dell’istituto, anche se non c’erano legami.

In un articolo del Fatto Quotidiano si cita la villa Cipriani in Uruguay, con Nicole Minetti che organizzava feste private con delle sex worker. In questo si sostiene che l’istituto portava i minori nella proprietà e che queste visite servivano da “copertura”.

L’intervento chirurgico

Anche se non vengono messe in discussione le condizioni di salute del minore, l’inchiesta cita l’intervento chirurgico che la coppia avrebbe fatto eseguire sul bambino negli Stati Uniti nel 2021.

Nella richiesta di grazia, l’ospedale San Raffaele di Milano e l’ospedale di Padova avevano sconsigliato l’intervento in Italia. Una volta interrogati dal quotidiano, gli ospedali avrebbero però risposto di non aver mai visitato il bambino e che quel tipo di intervento in Italia veniva eseguito di routine, quindi risulta strano che nella richiesta di grazia si parli di “sconsigliato”.

Inoltre, nel 2021 la coppia non aveva ancora la tutela legale del minore e quindi non avrebbe potuto portare il bambino all’estero per un’operazione simile. La Procura generale di Milano sta quindi effettuando delle nuove verifiche (come richiesto da Quirinale che secondo Belpietro è strano non fosse a conoscenza di “errori”) su procedimenti penali in corso, in particolare all’estero, a carico di Minetti e sulla procedura di adozione stessa.