Grazia a Nicole Minetti e l'adozione del bambino in Uruguay, perché è stata scelta la coppia italiana

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’Inau, l’ente che in Uruguay si occupa di adozioni, ha avviato una verifica interna sul bimbo adottato da Nicole Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani. Una adozione alla base dei motivi umanitari che hanno portato alla grazia dell’ex consigliera regionale lombarda, ora oggetto di nuovi accertamenti dopo la richiesta di chiarimenti del presidente della Repubblica. I legali della coppia respingono ogni ombra e rivendicano la piena trasparenza del procedimento. Così come il presidente dell’Inau, Pablo Abdala, secondo cui l’adozione è stata condotta “nel rispetto della legge”.

Grazia, verifiche sull’adozione di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani

Dopo la richiesta di chiarimenti sulla grazia a Nicole Minetti inviata dal Quirinale al ministero della Giustizia, la magistratura ha avviato nuovi accertamenti sull’adozione di un bambino in Uruguay alla base del provvedimento di clemenza.

Degli accertamenti si sta occupando l’Interpol, ma intanto l’Inau (Instituto Nacional del Niño el Adolescente Uruguayo), l’ente uruguaiano che si occupa delle adozioni, ha avviato una verifica interna sull’iter dell’adozione da parte della coppia italiana.

ANSA

Lo riporta Repubblica, spiegando che gli approfondimenti vertono in particolare sul perché siano stati scelti Minetti e Cipriani rispetto ad altri candidati.

Perché è stata scelta la coppia italiana

Da quanto emerso infatti in un primo momento la coppia italiana era stata valutata negativamente per via dei precedenti penali di Minetti.

Poi il quadro è cambiato con il ricorso degli avvocati della coppia, secondo i quali il reato per cui Minetti è stata condannata in Italia non possa essere considerato allo stesso modo in Uruguay, dove la prostituzione è legale, e altre valutazioni.

Tra queste, riporta El Observador, una denuncia per violenza domestica a carico dell’uomo della coppia concorrente, segnalata dalla direttrice dell’Inau, che ha bloccato l’iter di valutazione.

Secondo la ricostruzione del quotidiano uruguaiano, di quella denuncia però non c’è traccia. E poco tempo dopo è arrivata la decisione in favore di Minetti e Cipriani.

La nota dei legali di Minetti

In una nota gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, rigettano “le ennesime illazioni e inesattezze” circolate nei giorni scorsi in seguito all’inchiesta del Fatto Quotidiano.

“Nel complessivo procedimento di adozione – scrivono – sono stati rappresentati in maniera trasparente i procedimenti penali italiani di Nicole Minetti; la scelta dei giudici uruguayani di dare il bambino in adozione alla coppia Minetti e Cipriani è stata assunta sulla base dell’istruttoria svolta dalle autorità competenti sui contesti famigliari dei richiedenti”.

Gli avvocati affermano poi che l’avvocata che è stata trovata carbonizzata in casa in Uruguay “non è mai stato il legale dei genitori biologici del bambino, ma era il tutore del minore e in tale veste aveva espresso un approfondito e motivato parere positivo all’adozione del bambino a favore della coppia Cipriani e Minetti”.

“Tutti i fatti qui precisati sono agevolmente documentabili e rendono grotteschi e paradossali i commenti, gli accostamenti e le valutazioni che stanno circolando in queste ore sui mezzi di informazione”.

Il presidente Inau: adozione “nel rispetto della legge”

Anche il presidente dell’Inau, Pablo Abdala, respinge qualsiasi ombra sull’adozione del bimbo da parte della coppia Minetti-Cipriani, affermando al Corriere della Sera che è stata “condotta con successo e nel rispetto della legge“.

L’adozione “ha comportato un lungo iter, fra il 2019 e il 2023, e la legge è stata rispettata”. “L’hanno decretato gli stessi tribunali. Due giudici, assieme a due avvocati d’ufficio nominati a tutela del minore, sono intervenuti nelle diverse fasi del procedimento”.

Abdala conferma che c’era un’altra famiglia interessata, ma alla fine la famiglia italiana è parsa “la migliore soluzione per il bambino”.

A essere determinante, spiega, “è stato il legame affettivo che s’era instaurato fra il bambino e i suoi nuovi genitori adottivi, nato nel 2019 da una visita di Minetti e Cipriani alla casa famiglia di Maldonado: tutti i bambini andavano a trovare la coppia nel loro ranch e vi trascorrevano il pomeriggio, accompagnati dagli educatori”.

Non le donazioni di Cipriani all’ente, pure confermate da Abdala: “A quanto mi risulta, hanno collaborato ampiamente con la Casa di Maldonado fin dal 2019”.