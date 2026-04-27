Grazia a Nicole Minetti è un caso, lettera del Quirinale al Ministero della Giustizia per "verifiche urgenti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla vicenda della grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti. Una richiesta nata in seguito ad alcuni articoli pubblicati da Il Fatto Quotidiano. Immediata la risposta del Ministero, che ha aperto un’istruttoria interna sul caso. Un primo esito si avrà entro 24 ore.

Chiesti chiarimenti sul caso Minetti

L’ufficio stampa del Quirinale ha annunciato che la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti.

Nel comunicato del 27 aprile 2026 si legge: “Su indicazione del signor Presidente, prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.

Il riferimento esplicito è agli articoli de Il Fatto Quotidiano che hanno portato alla luce delle dinamiche sulle quali ora il Colle vuole dei chiarimenti.

La risposta in 24 ore

Il Ministero della Giustizia ha immediatamente avviato delle verifiche sul caso, così come richiesto dal Quirinale. Ha inoltre fatto sapere che il primo esito potrebbe arrivare già entro 24 ore.

Gli uffici di via Arenula stanno effettuando gli accertamenti con la Procura Generale della Corte d’Appello di Milano, da cui è arrivato il parere favorevole, ma non vincolante, alla grazia.

Il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa, che ha firmato il parere, ha dichiarato all’Ansa di aver avanzato la richiesta e di essere in attesa del Ministero della Giustizia: “Abbiamo acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il Ministero. La procedura riguarda la richiesta di grazia arrivata a fine 2025″. In merito all’istanza, Brusa spiega che il quadro era completo e non emergevano dati anomali.

Le rivelazioni de Il Fatto Quotidiano

Le novità emerse dall'”organo di stampa” richiedono però nuovi accertamenti. Il Fatto Quotidiano ha infatti raccontato diverse dinamiche ora finite sotto la lente d’ingrandimento. In un articolo si legge, ad esempio, di come Nicole Minetti gestisse una serie di feste con “sesso a pagamento” e vengono citate anche le visite di Jeffrey Epstein. Secondo l’inchiesta, Minetti sceglieva “le ragazze, gli abiti e il parrucchiere”. Il quotidiano ricorda inoltre che l’ex consigliera è stata condannata in via definitiva nel processo Ruby-bis per peculato e induzione alla prostituzione.

C’è poi la vicenda del minore citato come motivazione per la “grazia umanitaria”. Il provvedimento è stato concesso perché Minetti doveva occuparsi di un minore con gravi problemi di salute. Secondo il quotidiano, però, ci sono dei dubbi sulla reale necessità della misura.

Vengono citati, per esempio, dei punti oscuri come la scomparsa della madre biologica del bambino e la morte dell’avvocata che la difendeva, deceduta in un incendio. Un episodio che cronologicamente si inserisce dopo la causa legale intentata da Minetti per ottenere l’affidamento.