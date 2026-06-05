Grazia a Nicole Minetti, Marco Travaglio attacca la pg Francesca Nanni: "O chiedono scusa o li denunciamo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Marco Travaglio durissimo sulla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sul caso della grazia a Nicole Minetti. Non solo per aver confermato che ci sono i presupposti del provvedimento adottato dal presidente della Repubblica, ma anche per il comunicato con cui si accusa di falso Il Fatto Quotidiano, a partire dall’intervista alla massaggiatrice del ranch in Uruguay di Cipriani. “Quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo,” dice Travaglio.

Grazia a Nicole Minetti, caso non chiuso per Marco Travaglio

Per Marco Travaglio il caso della grazia concessa a Nicole Minetti è chiuso per quello che riguarda il presidente della Repubblica, il ministro della Giustizia e la procura generale di Milano, non per il Fatto Quotidiano.

“Continueremo a lavorare su questa vicenda invereconda”, dice a Otto e Mezzo su La7 il direttore del quotidiano che per primo si è occupato del caso, portando a una richiesta di chiarimenti del Quirinale.

ANSA

“Noi ci siamo semplicemente occupati di una grazia che non stava né in cielo né in terra – spiega Travaglio – abbiamo fatto interviste a testimoni che hanno smontato punto per punto il parere favorevole” alla grazia dato lo scorso gennaio dalla procura generale di Milano.

Travaglio attacca la pg Francesca Nanni

Marco Travaglio va poi all’attacco della procura generale di Milano guidata da Francesca Nanni, accusandola di non aver fatto quanto poteva per chiarire la vicenda.

E anche di essersi basata sulle indagini della difesa di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani: “Hanno chiesto all’oste se il vino era buono e l’oste ha risposto che il vino è ottimo”.

A partire dall’intervista all’ex massaggiatrice di casa Cipriani in Uruguay, che ha parlato di festini nel ranch con escort selezionate dalla Minetti.

“Noi abbiamo fatto interviste che non possono essere smentite per la semplice ragione che i testimoni che noi abbiamo intervistato non sono stati sentiti dai magistrati“, dice Travaglio da Lilli Gruber.

Dopo gli scoop del Fatto, scrive Travaglio in un editoriale, del parere pro grazia della pg Nanni “non resta in piedi una virgola sui due punti chiave”, la nuova vita di Nicole Minetti e l’esigenza di evitare i servizi sociali per far curare negli Usa il bambino adottato.

Secondo Travaglio Minetti continua a fare quello che faceva prima, solo con Cipriani al posto di Berlusconi. E sulle cure negli Stati Uniti, ci sono “nove ospedali italiani” che “hanno detto che fanno la stessa cosa”.

“O ci chiedono scusa o li denunciamo”

Travaglio se la prende con la pg Nanni anche per il comunicato in cui scrive che “non corrispondono al vero” le notizie riportate dal Fatto che hanno portato alla richiesta di chiarimenti di Mattarella.

La procuratrice non può “infangare e diffamare con accuse di falso il lavoro giornalistico di un quotidiano”, scrive il direttore del Fatto Quotidiano.

“Non lo possono fare in quanto non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi”, spiega Travaglio.

“Quindi quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo” per diffamazione.

Bocchino contro Travaglio

Ospite di Otto e Mezzo assieme a Marco Travaglio, Italo Bocchino dice che “il Fatto Quotidiano dovrebbe chiedere scusa“.

E quando Travaglio gli ricorda che “tu e Fini eravate stati durissimi con Berlusconi per i bunga bunga, per le cene eleganti”, Bocchino risponde che “tutti possono redimersi”.

“Ci sono dei dati che non sono veri“, continua l’ex parlamentare, il Fatto ha scritto che la massaggiatrice ha lavorato 20 anni a casa Cipriani, poi “si è scoperto che ha lavorato otto mesi” ed è stata poi licenziata.

“È stato addirittura fatto per credere al lettore che fosse stata uccisa l’avvocatessa che seguiva i genitori che volevano tenere il bambino”, aggiunge.

Mieli contro Travaglio

Ospite in studio anche Paolo Mieli, secondo cui Travaglio dovrebbe “prendere atto” della chiusura del caso.

“Ma neanche per sogno”, replica Travaglio. “Vorrei vedere te” se qualcuno ti desse del “falsario”.

Chi è Francesca Nanni

Ligure, 66 anni, Francesca Nanni è procuratrice generale a Milano dal gennaio 2021, prima donna a ricoprire tale incarico nel capoluogo lombardo.

Nel corso della sua carriera, prima di arrivare a Milano ha lavorato nelle procura di Sanremo, Genova, Cuneo e Cagliari.

In questo periodo si è occupata e si dovrà occupare di due vicende molto seguite negli ultimi tempi: la grazia di Minetti e il delitto di Garlasco.

Sarà infatti la procura generale di Milano a decidere sull’eventuale revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.