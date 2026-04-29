Grazia a Nicole Minetti, Maurizio Belpietro accusa il Quirinale: "Sergio Mattarella non ce la racconta giusta"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso della grazia a Nicole Minetti incendia lo scontro politico e rappresenta l’ennesima grana per il ministro della Giustizia Nordio e per la premier Meloni. Adesso sono proprio i presupposti di quella grazia ad essere oggetto di accertamenti, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che, tramite i suoi funzionari, chiede di “acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni” al riguardo. Ma secondo Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, il Colle sarebbe stato informato fin dal principio in merito ai presupposti della grazia a Minetti.

Grazia a Nicole Minetti, Belpietro contro il Quirinale

“Altro che presidente raggirato da Nordio. È stato proprio il Colle a promuovere la pratica e ad approvarla a tempo di record dopo il parere più che favorevole della Procura generale della Corte d’Appello di Milano”, scrive Belpietro nel suo editoriale.

L’attacco al Colle è diretto: “Sergio Mattarella non ce la racconta giusta. Sulla grazia a Nicole Minetti, il capo dello Stato ci vuole far credere di non avere alcuna responsabilità, se non quella di aver sottoscritto un atto di clemenza che altri, in malafede o per negligenza, gli hanno sottoposto”.

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Il direttore contesta le ricostruzioni di stampa secondo le quali il Quirinale sarebbe stato in qualche modo “buggerato da Carlo Nordio o dalla sua ex capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi“.

La prima motivazione addotta: la “domanda di grazia non soltanto è stata inviata a Sergio Mattarella direttamente dallo studio legale che assiste Nicole Minetti”.

Ma “il 6 agosto dello scorso anno è stato il Colle a sollecitare il ministero ad aprire la pratica per valutare la grazia alla donna condannata per aver favorito la prostituzione”.

Il potere di concedere la grazia

Belpietro ha poi rievocato quanto accadde “il 18 maggio del 2006” quando “la Corte costituzionale, a cui si era appellato Carlo Azeglio Ciampi, chiarì che il potere di grazia non era condiviso con il ministro della Giustizia, ma era di esclusiva titolarità del capo dello Stato”. Secondo tale impostazione, compete “solo al presidente della Repubblica dire sì o no a una richiesta di clemenza”.

La ricostruzione di Belpietro va avanti: “Il 27 luglio dello scorso anno i legali dell’ex igienista dentale scrivono a Sergio Mattarella invocando la grazia per la loro assistita”. E il “6 agosto, cioè meno di dieci giorni dopo, weekend compreso” l’ufficio Grazie “sollecita il ministero a istruire la pratica di clemenza in favore di Nicole Minetti“. Il nullaosta della Corte d’Appello di Milano è arrivato “il 9 gennaio 2026, ossia a 166 giorni dalla data della presentazione della domanda”. Un iter che Belpietro considera straordinariamente spedito.

Infine l’accusa al Colle, “quando Il Fatto quotidiano mette in dubbio che Nicole Minetti sia tornata sulla retta via e che non si occupi più di prostituzione, sul Colle si cade dalle nuvole e si dà la colpa al ministero, come se il Quirinale non c’entrasse nulla in questa storia, e accreditando l’idea che qualcuno abbia buggerato gli uffici di Sergio Mattarella”.

L’accusa di Maurizio Belpietro

Belpietro non si accoda a chi attribuisce responsabilità unicamente in capo al ministro della Giustizia: “Può darsi che qualcuno si sia approfittato del capo dello Stato, ma di certo non va cercato molto lontano dal Quirinale“. Completano il quadro i dubbi sulla celerità dell’iter.