Grazia a Nicole Minetti, ministro Nordio ancora nell'occhio del ciclone dopo il caso Almasri e il referendum
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna al centro della polemica per il caso della grazia a Nicole Minetti
Carlo Nordio ancora nella bufera in seguito alla richiesta di chiarimenti del Quirinale per la grazia concessa a Nicola Minetti. Il ministro della Giustizia del governo Meloni torna al centro della polemica dopo il caso Almasri e la sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia. Le opposizioni vanno all’attacco, chiedendo le dimissioni e che vada a riferire in Parlamento.
- Grazia a Nicole Minetti, bufera sul ministro Nordio
- Grazia, quali sono i compiti del ministero della Giustizia
- Le opposizioni all'attacco
Grazia a Nicole Minetti, bufera sul ministro Nordio
Un nuovo caso scuote il ministero della Giustizia dopo il caso Almasri, il referendum costituzionale e le dimissioni forzate del sottosegretario Delmastro e del capo di gabinetto Bartolozzi.
A far tornare nell’occhio del ciclone il ministro Carlo Nordio la vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti avanzata dal Quirinale.
In seguito a un’inchiesta del Fatto Quotidiano, la Presidenza della Repubblica ha inviato al ministero una lettera chiedendo di verificare la “supposta falsità” di alcuni elementi contenuti nella domanda di grazia.
Ci sarebbero alcuni elementi poco chiari nella procedura di adozione del bambino in Uruguay alla base della grazia.
Grazia, quali sono i compiti del ministero della Giustizia
Quello di concedere la grazia a un condannato è un potere che l’articolo 87 della Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica, il procedimento è disciplinato dall’articolo 681 del codice di procedura penale.
La domanda di grazia passa inizialmente dal magistrato di sorveglianza o dalla procura generale della Corte d’Appello, che deve raccogliere tutte le informazioni ed esprimere un parere sulla richiesta.
L’istanza passa quindi al ministero della Giustizia, che ha il compito di svolgere l’attività istruttoria: verificare quanto contenuto nella domanda ed eventualmente disporre ulteriori accertamenti.
Completate le verifiche, il ministero trasmette l’istanza, assieme al suo parere, al presidente della Repubblica, a cui spetta la decisione finale.
Le opposizioni all’attacco
La richiesta di chiarimenti inviata da Mattarella al ministero fa tornare Nordio sotto i riflettori.
Un nuovo caso, dopo la vicenda Almasri e la riforma della giustizia bocciata al referendum, che alimenta i dubbi sul ruolo e sulle capacità del ministro.
Tanto che i partiti di opposizione tornano alla carica. Angelo Bonelli, co-portavoce di Avs, annuncia un’interrogazione al ministro, chiedendo che riferisca in Parlamento.
Mentre Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, chiede direttamente le dimissioni: “Cosa sta aspettando Meloni a far fare un passo indietro a Nordio? Non c’è più tempo da perdere”.
Pochi commenti finora dalla maggioranza. Repubblica riferisce che Fratelli d’Italia scarica tutto sull’ex capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi.