Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in Uruguay

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo quanto emerso, ci sono dubbi sul procedimento di adozione del bimbo, dai genitori viventi al trasferimento negli Stati Uniti, fino alla documentazione medica. Sul caso, in seguito all’inchiesta del Fatto Quotidiano, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia.

Grazia a Nicole Minetti, cosa non torna

In seguito a una serie di articoli del Fatto Quotidiano, il Quirinale ha inviato una lettera al ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti nel febbraio scorso.

La grazia è stata concessa dal presidente della Repubblica per motivi umanitari, in quanto l’ex igienista dentale deve occuparsi di un bambino con gravi problemi di salute che ha adottato in Uruguay.

ANSA

Secondo quanto emerso, ci sarebbero diversi elementi poco chiari sull’adozione del piccolo, non presenti nella documentazione inviata dalla procura generale di Milano al Quirinale.

I sospetti sull’adozione del bambino in Uruguay

Nell’istanza il bambino, che ha oggi 9 anni, è indicato come “abbandonato alla nascita”, ospitato in un orfanotrofio in Uruguay e poi accolto da Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani.

Ma da quanto emerso il bimbo aveva una madre e un padre, una famiglia povera. E Minetti e Cipriani hanno avviato una causa contro di loro per ottenere la potestà genitoriale, concluso nel 2023.

Ma il passaggio decisivo, il presupposto per la grazia, è relativo a due anni prima, al 2021, quando la coppia porta il bimbo negli Stati Uniti e lo fa operare in una clinica specializzata a Boston.

Ci sono dubbi poi sulla grave malattia di cui soffrirebbe il bimbo. Nell’istanza si parla di pareri contrari ricevuti in Italia che avrebbero reso necessario il ricorso a specialisti americani.

Ma secondo quanto riporta Repubblica, i medici indicati, del San Raffaele di Milano e dell’ospedale di Padova, non avrebbero mai visitato il bambino.

Sullo sfondo ci sono poi le ambiguità relative alle adozioni in Uruguay, un sistema opaco dove orfanotrofi e case famiglia sono stati più volte al centro di scandali. Anche per questo non c’è un accordo sulle adozioni tra Italia e Uruguay.

Le feste e i rapporti con Epstein

C’è poi il contesto in cui si inserisce tutta la vicenda. La madre biologica del bimbo risulta al momento irreperibile, mentre l’avvocata che la difendeva è morta carbonizzata insieme al marito, in un incendio su cui si indaga per duplice omicidio.

E dubbi sul fatto che Nicole Minetti abbia veramente cambiato vita per prendersi cura del bimbo. Il Fatto Quotidiano parla di feste in Uruguay con prostitute gestite da Minetti, alla stregua delle “cene eleganti” da Berlusconi per la quale è stata condannata per induzione alla prostituzione.

Oltre ai rapporti tra il compagno Cipriani e il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Tutte “notizie false” per Minetti, che ha avviato con i propri legali un procedimento formale per la diffida.

La grazia può essere revocata?

Ma la grazia concessa dal presidente della Repubblica può essere revocata?

Il procedimento è disciplinato dall’articolo 87 della Costituzione e dall’articolo 681 del codice di procedura penale, e come spiega a Repubblica il costituzionalista Cesare Mirabelli, in linea di principio non è prevista la revoca.

Ci sono però casi in cui la decisione può essere rivista. Nel decreto con cui si concede la grazia vengono spesso poste delle condizioni, ad esempio che chi la riceve non subisca altre condanne che lo renderebbero non meritevole del provvedimento di clemenza.

“Se si verificano quelle condizioni, non si producono o vengono meno gli effetti della grazia”, spiega Mirabelli.