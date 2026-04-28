Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, mentre era in corso la pratica per la grazia. Il caso si intreccia con le polemiche sull’adozione del bambino, i presunti legami con Epstein e le verifiche chieste dal Quirinale.

Grazia a Nicole Minetti, nuova pista

Nuove ombre sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4, Sigfrido Ranucci ha lanciato una rivelazione destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito.

Secondo una fonte citata dal giornalista, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe stato visto nei primi giorni di marzo in Uruguay, nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.

IPA

La circostanza, se confermata, potrebbe intrecciarsi con la delicata vicenda della grazia firmata dal Quirinale e finita al centro di nuove verifiche istituzionali.

La rivelazione di Sigfrido Ranucci

Nel corso dell’intervento televisivo, il conduttore di “Report” ha parlato apertamente di una pista investigativa ancora in fase di approfondimento: “Sai che Nordio è andato i primi giorni di marzo in Uruguay? Una fonte lo avrebbe visto nel ranch di Cipriani”.

Bianca Berlinguer ha poi contestualizzato il riferimento. “Quindi Nordio, Ministro della Giustizia, mentre istruiva questa pratica da dare al Quirinale per chiedere la grazia per Nicole Minetti, che già scontava questi tre anni di condanna ai servizi sociali, sarebbe andato in quel ranch dove la Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, le due persone che poi hanno adottato il bambino”.

Il ranch in Uruguay e i presunti legami con Epstein

Il ranch citato da Ranucci si troverebbe nella zona di Punta del Este, in Uruguay, dove Nicole Minetti vive da tempo insieme a Giuseppe Cipriani Jr, erede della famiglia proprietaria dell’iconico Harry’s Bar di Venezia.

Negli ultimi giorni il nome di Cipriani è finito al centro di numerose ricostruzioni giornalistiche per presunti rapporti con Jeffrey Epstein.

Cipriani comparirebbe in documenti e contatti collegati all’universo Epstein, mentre il ranch uruguaiano sarebbe stato teatro di feste private e incontri esclusivi.

Alcune testimonianze raccolte dal Fatto Quotidiano parlano inoltre di presunti sistemi di selezione di ragazze durante eventi organizzati nella tenuta.