Grazia Nicole Minetti, il Fatto svela la sentenza sull'adozione in Uruguay: "Il bimbo non è stato abbandonato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il bambino adottato da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani non sarebbe stato “abbandonato alla nascita”: i genitori biologici sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale in seguito a una causa intentata dalla coppia italiana. Lo rivela il Fatto Quotidiano, citando la sentenza del tribunale di Maldonado, in Uruguay, sull’adozione del minore, alla base dei motivi umanitari addotti per concedere la grazia all’ex consigliera regionale lombarda.

Grazia a Nicole Minetti, le verifiche sull’adozione in Uruguay

Sono in corso le verifiche disposte dalla procura generale di Milano per stabilire se i presupposti per concedere la grazia a Nicole Minetti siano concreti e fondati e per ricostruire la catena di documenti prodotta.

Un lavoro iniziato dopo che l’inchiesta del Fatto Quotidiano ha spinto il presidente della Repubblica a chiedere chiarimenti sul caso al ministero della Giustizia.

ANSA

Alcuni elementi inseriti nelle carte relative alla richiesta di clemenza, come i consulti medici al San Raffaele di Milano e a Padova, sono già stati smentiti dalle due strutture ospedaliere.

Al centro degli accertamenti c’è la sentenza di adozione del bimbo emessa da un tribunale in Uruguay nel febbraio 2023 e recepita dal Tribunale per i minorenni di Venezia nel luglio 2024.

Il documento, pubblicato da Libero, riporta il presupposto che il minore “si trovava in stato di abbandono sin dalla nascita, con separazione definitiva dai genitori biologici i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale”.

La sentenza del tribunale in Uruguay

Il bimbo non era però “abbandonato alla nascita”, come indicato anche nella richiesta di grazia. Ma tolto ai genitori biologici, poveri e in condizioni di difficoltà, in seguito a una causa avviata da Minetti e Cipriani.

Lo rivela il Fatto Quotidiano, riportando la sentenza del tribunale di Maldonado emessa il 15 febbraio 2023.

Nato nel dicembre 2017, il bimbo l’anno successivo è stato affidato in via temporanea, per un massimo di 45 giorni, all’Inau, l’ente che regola le adozioni in Uruguay, per via dello stato di indigenza della madre e della detenzione in carcere del padre.

Nel 2020 arriva la richiesta di adozione presentata da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, che a fine anno ottengono dall’Inau l’affidamento provvisorio nella loro tenuta.

Nell’ottobre 2021 la coppia porta il bimbo negli Stati Uniti per un delicato intervento chirurgico a Boston, nonostante non abbiano la piena potestà genitoriale.

Che arriva solo due anni dopo con la sentenza del tribunale di Maldonado, che dichiara i genitori biologici decaduti dalla responsabilità genitoriale e concede l’adozione alla coppia italiana.

In Uruguay si muove la politica

Intanto in Uruguay il caso dell’adozione e della grazia a Nicole Minetti è arrivato anche in Parlamento: la senatrice Graciela Barrera ha presentato interrogazioni a diversi ministeri per far luce sull’intera vicenda.

Sull’adozione “ci sono molte cose da chiarire“, dice la parlamentare uruguaiana in una intervista a La Stampa.

Il governo “ci deve dire come è stato possibile che la coppia abbia portato il bambino a farsi curare negli Stati Uniti prima che avesse la sua custodia legale”.

Per Barrera poi bisogna fare luce sui rapporti tra Cipriani e l’ex responsabile dell’Inau di Maldonado, Daniel Guadalupe. E sulle diverse donazioni che l’imprenditore italiano avrebbe fatto all’ente.

Se non sono registrate, spiega la parlamentare, si potrebbe parlare di un tentativo di corruzione.