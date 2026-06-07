Grazia Nicole Minetti, la teste massaggiatrice ritratta sui festini con escort in Uruguay: "Mai visti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ritratta la presunta testimone che aveva raccontato di festini con escort nel ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, sostenendo che Nicole Minetti non abbia mai cambiato vita. Graciela Mabel De Los Santos Torres, massaggiatrice che ha lavorato in casa Cipriani, ha messo nero su bianco, in una dichiarazione giurata dal notaio, la sua nuova versione. Un documento che è arrivato nei giorni scorsi in Italia, dopo che la procura generale di Milano aveva confermato i presupposti della grazia concessa da Mattarella a Minetti.

Grazia a Nicole Minetti, ritratta la presunta testimone

Graciela Mabel De Los Santos Torres è una massaggiatrice che ha lavorato per un certo periodo nel ranch di Giuseppe Cipriani a Punta del Este, in Uruguay.

A maggio, in una intervista al Fatto Quotidiano, aveva raccontato di “festini con escort” nella villa, gestite e selezionate dalla compagna di Cipriani, Nicole Minetti.

ANSA

Una testimonianza forte, in grado di minare i presupposti della grazia concessa dal presidente della Repubblica all’ex consigliera regionale lombarda.

In sostanza, secondo il racconto della donna, Minetti non avrebbe mai cambiato vita, continuando a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione.

Un racconto ora ritrattato dalla massaggiatrice, che ha fornito una nuova versione ben diversa dalla precedente.

La dichiarazione giurata della massaggiatrice

Come riporta Repubblica, nei giorni scorsi la massaggiatrice uruguaiana ha messo per iscritto la sua nuova versione, con una dichiarazione giurata davanti a un notaio.

In cui smentisce quanto detto al Fatto Quotidiano, dicendo di non aver mai visto festini con escort nella villa della coppia italiana.

Il Corriere della Sera riporta che la dichiarazione della donna è stata depositata nella seconda metà di maggio, ma è arrivata soltanto nelle scorse ore in Italia.

Dopo quindi che la procura generale di Milano ha confermato tutti i presupposti della grazia concessa a Nicole Minetti, chiudendo il caso dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dal Quirinale.

Nel documento la donna conferma il mutamento dello stile di vita dell’ex consigliera regionale, uno dei pilastri su cui si è fondato il decreto di grazia firmato lo scorso febbraio da Mattarella.

Lo scontro tra procura e Fatto Quotidiano

La presunta testimonianza della massaggiatrice era stata al centro di uno scontro tra la procura generale di Milano e Il Fatto Quotidiano.

Nel comunicato del 3 giugno in cui si parla di “notizie di stampa” che “non corrispondono al vero”, i magistrati avevano spiegato di non aver potuto sentire la massaggiatrice perché con l’Uruguay le rogatorie sono possibili solo in ambito penale.

E che le dichiarazioni della donna al quotidiano sono state “smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive” dai legali della coppia Cipriani-Minetti.

Il direttore del Fatto, Marco Travaglio, aveva chiesto le scuse della pg Francesca Nanni parlando di diffamazione, e accusato la procura di non aver fatto quanto possibile per chiarire la vicenda.