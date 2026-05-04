Grazia Nicole Minetti, Nicola Porro e Alessandro Sallusti provocano Sigfrido Ranucci sull'errore su di Nordio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nicola Porro e Alessandro Sallusti attaccano Sigfrido Ranucci sul caso che investe il ministro Carlo Nordio e Nicole Minetti, accusando il giornalista di aver diffuso informazioni non ancora verificate. La polemica, sollevata durante l’ultima puntata di “Quarta Repubblica”, investe il rapporto tra giornalismo investigativo, politica e responsabilità editoriale.

Nicola Porro sul caso Nicole Minetti

Il caso legato alla grazia concessa a Nicole Minetti e ai rapporti tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’Uruguay e l’imprenditore Giuseppe Cipriani continua ad alimentare uno scontro mediatico e politico sempre più acceso.

Al centro della polemica ci sono le rivelazioni del Fatto Quotidiano e le anticipazioni di Sigfrido Ranucci, bersaglio di dure critiche lanciate da Nicola Porro e Alessandro Sallusti durante l’ultima puntata di “Quarta Repubblica” su Rete 4.

ANSA

L’attacco a Ranucci

Nicola Porro ha criticato duramente il metodo giornalistico utilizzato da Sigfrido Ranucci, ironizzando sulla “bravura” del collega nel lanciare in televisione notizie ancora in fase di verifica (il riferimento è alla “pista” relativa alla presunta presenza di Nordio in Uruguay)

Porro ha preso di mira soprattutto il passaggio in cui Ranucci aveva spiegato di non aver dato “una notizia non verificata”, ma di aver semplicemente dichiarato di essere impegnato nella verifica di alcune informazioni riguardanti Nordio e l’Uruguay.

“Lui ha la fortuna che voi che state ascoltando la televisione, e io che lo vedo spesso, contribuiamo agli avvocati che spesso lo difendono dalle cause di diffamazione che ha anche lui in questo momento in corso” ha attaccato. “Quindi io accetto la lezione di Ranucci e le sue straordinarie scuse, però due cose non le posso accettare: perché io penso che Report sia talmente una ‘ficata’ che non ha bisogno delle dichiarazioni di Nordio in televisione per sapere che il ministro è andato in Uruguay, perché era un viaggio di Stato. Vale veramente tutto”.

L’affondo di Alessandro Sallusti

Nel dibattito televisivo è intervenuto poi anche Alessandro Sallusti, il quale ha sostenuto che seguendo il principio a cui ha fatto ricorso Ranucci, chiunque potrebbe diffondere accuse gravissime limitandosi a dire che si tratta di “piste in fase di verifica”.

Un concetto espresso con un paragone molto forte: “Secondo la sua tesi, io in questo momento sarei autorizzato a dire che sto seguendo una pista non verificata secondo la quale Ranucci sarebbe pedofilo” ha attaccato. “La sto seguendo, poi magari fra un po’ vi informerò che non ho trovato nulla. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lezioni di giornalismo da uno così?”

Le “scuse” di Ranucci

Le critiche dei colleghi sono arrivate dopo che Ranucci aveva in qualche modo corretto il tiro, in seguito alle anticipazioni delle investigazioni di “Report” date durante il programma “È sempre Cartabianca”.