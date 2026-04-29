Grazia Nicole Minetti, provocazione di Cerno su quelle concesse ad Ali Agca, Ovidio Bompressi e Yossef Romano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tommaso Cerno, a 2 di picche, parla del caso di attualità della grazia a Nicole Minetti. La storia della Repubblica è segnata da un ampio uso dello strumento delle grazie. A oggi 35mila sono state concesse e non tutte “buone”, ricorda. E porta gli esempi di Ali Agca, Ovidio Bompressi e Yossef Romano. Invita a “smetterla di indignarci”. Bene la verifica sul caso di Minetti, ma altri casi, dice Cerno, sono più gravi.

Tommaso Cerno sulla grazia a Minetti

Tommaso Cerno, a 2 di picche, parla del caso di attualità della grazia a Nicole Minetti. “È tornata – dice – una delle protagoniste della grande saga politica, giudiziaria, di bufera continua che riguardò il Presidente del Consiglio Berlusconi”.

La grazia, ricorda, annulla la condanna “del passato” (il caso Ruby-bis). Minetti torna così di fronte agli italiani con una storia nuova, prosegue Cerno: “Ha adottato un bambino e questo bambino è malato e lei si prende cura di lui”. Invece di commuoversi, dice, nel Paese esplode la polemica.

Secondo un’altra versione della storia, le carte presentate da Nicole Minetti non sarebbero vere. Dal programma di Rai 3 e da Il Fatto Quotidiano emergono i dubbi sulla procedura di adozione. Il Presidente della Repubblica ha fatto quindi richiesta di verificare i dati. Fatto che lo ha esposto alle critiche di Maurizio Belpietro.

Le grazie in Italia

Cerno critica il modo nel quale in Italia si sta trattando il caso. Del bambino, dice, già non si parla più, come se fosse un “dettaglio”. Ci si focalizza sulle grazie “giuste o sbagliate” concesse.

Ricordiamo, dice, che l’Italia è il Paese dove Carlo Azeglio Ciampi firmò la grazia per Ali Agca, mentre Giorgio Napolitano firmò quella di Ovidio Bompressi e Yossef Romano.

“Quindi scopriamo cosa è successo con Minetti, ma smettiamola di indignarci. Perché le grazie, 35mila nella storia della Repubblica, non sono tutte buone”.

La grazia ad Ali Agca

Il primo esempio che porta Tommaso Cerno è quello della grazia ad Ali Agca. A firmarla fu il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 13 giugno del 2000.

L’uomo era condannato all’ergastolo per aver attentato alla vita del Papa, ma anche per detenzione illegale di arma da fuoco, uso di passaporto falso, false generalità e false attestazioni sulla propria identità personale. Fu lo stesso Giovanni Paolo II, vittima dell’attentato, a perdonare l’attentatore.

Tra le motivazioni della grazia, il periodo di detenzione già scontato, pari quasi alla totalità della condanna, il perdono da parte del Papa e il desiderio del detenuto di tornare in patria.

La grazia a Ovidio Bompressi

Un altro esempio è quello della grazia a Ovidio Bompressi. La firma è arrivata dal Presidente della Repubblica nel 2006, ovvero Giorgio Napolitano.

L’ex esponente di Lotta Continua era stato condannato a 22 anni di carcere per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. La motivazione sarebbero le condizioni di salute compromesse dalla lunga detenzione.

La grazia a Yossef Romano

Giorgio Napolitano firma anche un’altra grazia citata da Cerno, ovvero quella al colonnello Yossef Romano. L’uomo era stato condannato nel caso Abu Omar.

La firma è avvenuta nel 2013, in seguito alla richiesta da parte del presidente degli Stati Uniti Obama di concedere la grazia per tutti i 23 condannati. Dalle fonti dell’epoca, la concessione della grazia voleva essere di ispirazione per il caso dei due marò in India.