Grazia Nicole Minetti, Quirinale si difende sul caso: "C'era parere favorevole dell'autorità giudiziaria"

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La grazia del Quirinale a Nicole Minetti ha scosso l’opinione pubblica, ma il Colle, in una nota, ha spiegato cosa ha portato alla firma della richiesta. Alla luce delle novità emerse, si sottolinea che sono stati richiesti nuovi accertamenti. Nella nota si chiarisce che “la domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole”.

Il Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti

In una nota ufficiale, il Quirinale ha spiegato che quando arriva “una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia”.

Nel caso di Nicole Minetti, la richiesta “era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole“.

Il Colle ha evidenziato che “successivamente sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l’accompagnava”.

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Per questo motivo “il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere – d’intesa con il Ministero della Giustizia – che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento. Adesso è doveroso che si attenda con rispetto il sollecito svolgimento di queste verifiche da parte della Magistratura“.

La lettera al ministro della Giustizia

Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha ricevuto dalla Procura le stesse carte e la stessa accurata relazione che ha convinto Mattarella a firmare la grazia a Minetti. La missiva non è quindi un attacco al ministro.

Tornando al motivo che ha spinto il presidente della Repubblica ha firmare la grazia, la spiegazione, secondo i consiglieri del capo dello Stato, è semplice: Mattarella, da rigoroso giurista, ha letto le carte e ha creduto alla redenzione della donna, al cambio radicale di stile di vita e all’adozione a fin di bene del bambino malato.

Date le notizie emerse sulla stampa, il presidente ha solo chiesto a Nordio di verificare le informazioni perché sia fatta “con urgenza” chiarezza.

Il caso della grazia a Nicole Minetti

Gli approfondimenti richiesti dal Quirinale riguardano soprattutto la veridicità della sentenza, prodotta in atti dagli avvocati, di adozione di un bimbo malato e abbandonato in un istituto dai genitori biologici, emessa dal giudice di Maldonado in Uruguay nel febbraio 2023 e recepita dal Tribunale per i minorenni di Venezia.

Si chiede anche di controllare di nuovo il certificato penale di Nicole Minetti per appurare che non abbia procedimenti aperti o in Uruguay, dove con il compagno Giuseppe Cipriani ha vissuto per lungo tempo, o in Spagna, dato che a Ibiza ha trascorso un certo periodo di tempo come Dj.

La questione cruciale è verificare se davvero abbia preso una “radicale distanza dal passato” con una “seria e concreta volontà di riscatto sociale”, parole usate dal pg Brusa nelle sue osservazioni, non vincolanti, trasmesse a via Arenula da dove sono state traghettate al Quirinale.